В массовом сознании история древней Македонии начинается с Филиппа II и заканчивается его сыном Александром Великим: кто знает местных царей "до и после", тот историк.

Впрочем, полного понимания того, что происходило на севере современной Греции в период, предшествовавший объединению Македонии под властью Филиппа II в 358 году до нашей эры, нет даже у историков. Очевидно, что объединенное Македонское царство, оказавшее влияние на всю мировую историю, возникло не на пустом месте - в древнегреческих источниках содержатся упоминания о небольших княжествах, существовавших в гористой Верхней Македонии, но эти сведения не слишком подробны и касаются в основном крупных событий, сражений или союзов, - а это все равно что изучать историю по газетным заголовкам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, одно из таких мини-государств, Линкестида, давно интригует исследователей. Линкестида располагалась в границах современного нома Флорина на севере Греции, в области Западная Македония, на самой границе с республикой Северная Македония - даже сейчас в Македониях легко запутаться, а споры о "национальной идентичности" македонян/македонцев до сих пор ведутся на повышенных тонах.

Ответа ждут от историков и археологов, но до недавних пор сами специалисты признавали, что в древней истории региона много пробелов, которые нечем заполнить - находок архаического и классического периодов было недостаточно.

Это относится и к Линкестиде. Из сохранившихся письменных источников известно, что маленькое княжество в горах Верхней Македонии веками успешно враждовало с македонянами из Нижней Македонии, но в итоге стало частью большого Македонского царства, а в жилах двух главных Македонских - Филиппа II и Александра - текла кровь линкестов: мать Филиппа II, Эвридика, была внучкой Аррабея I, правителя Линкестиды.

Однако такие подробности как происхождение линкестов, их образ жизни, социальное устройство, торговые и культурные связи, источники благосостояния и причины падения сильного княжества достоверно неизвестны. Из-за дефицита археологических данных ученые еще недавно предполагали, что линкесты вели достаточно изолированную жизнь и, если не считать войн с соседями, почти не имели социальных и культурных связей с окружающими народами.

Представления о жизни Линкестиды стали стремительно меняться в 2010 году, когда на территории древнего княжества началась разработка месторождения бурого угля. О связи между археологией и угольной промышленностью Греции мы подробно рассказывали в статье "Женщина на бронзовом ложе: уникальная находка греческих археологов": бурый уголь из Западной Македонии обеспечивает 30% всего электричества страны, под угледобычу здесь "распахивают" огромные территории, снося целые деревни и переселяя жителей - при этом угледобывающие компании в обязательном порядке финансируют спасательные археологические работы на своих участках. Масштабные раскопки наперегонки с экскаватором уже принесли немало потрясающих находок, которые позволят заполнить пробелы в истории древней Македонии и, в частности, загадочной Линкестиды.

Разработка месторождения бурого угля в Западной Македонии. Фото: The Guardian

С 2014 года "звездным" участком стала деревушка Ахлада: сначала экскаватор наткнулся здесь на развалины римских строений, а продолжившие раскопки археологи обнаружили под ними более древний некрополь, относящийся к VI-IV векам до нашей эры. Время и место определенно указывали на принадлежность этих захоронений - 2600 лет назад Ахлада находилась на территории Линкестиды.

Планы по угледобыче на этом участке пришлось отложить: исследования некрополя в Ахладе продолжаются до сих пор. За пять сезонов раскопок общее количество найденных захоронений уже достигло 1290, хронология - от бронзового века до византийского периода. По понятным причинам, основное внимание археологов и прессы сосредоточено на могилах VI-IV веков до нашей эры: архаика и классика, эпоха Линкестиды.

Главной сенсацией раскопок 2019 года сталазолотая погребальная маска, сообщает греческое новостное агентство AMNA. Это лишь третья подобная маска, найденная в Македонии - первые две были обнаружены при раскопках некрополей Синдоса и Пеллы.

Удивительная находка с учетом того, что некрополь в Ахладе был разграблен еще в древности и могильные воры постарались вынести все золото, до которого смогли дотянуться. Ранее в Ахладе уже находили небольшие золотые артефакты, сохранившиеся по небрежности грабителей - среди них ритуальные накладки для рта и глаз (погребальная полумаска для рта представлена на заглавной фотографии), предметы декоративной отделки одежды, серьги и другие мелкие украшения из золота и серебра.

По фото с раскопок трудно опознать бесценные артефакты из богатого захоронения: золотая маска, золотое кольцо, серебряная вилочка, бронзовое оружие и "бусины" электрума (сплав золота и серебра) выглядят как бесформенный мусор.

Золотая погребальная маска и другие артефакты из захоронения в Ахладе. Фото: Ephorate of Antiquities of Florina

А так, по всей видимости, маска из Ахлады будет выглядеть после реставрации - как эта золотая маска из Синдоса, дополненная бронзовым шлемом иллирийского типа. Такие шлемы в количестве четырех штук тоже обнаружили в Ахладе в этом году, впервые за все время раскопок некрополя.

Золотая погребальная маска и иллирийский шлем из Синдоса, VI век до н.э. Фото: Archaeological Museum of Thessaloniki

По словам археологов, "могила золотой маски" - одно из шести линкестийских захоронений, находившихся на участке размерами 4 на 3,5 метра, отделенном от остальных периболом - низкой каменной оградой, традиционно отмечавшей некую священную зону: либо ритуальную, либо, как в данном случае, участок с могилами высокого статуса.

Даже разграбленные, эти захоронения "указывают на знатное происхождение и богатство покойных, а также на их героические свершения и лидерские позиции в Линкестиде второй половины VI века до нашей эры", сообщается в пресс-релизе греческого минкульта.

На фото с раскопок одного из захоронений видны хорошо сохранившиеся бронзовые доспехи: шлем (один из тех самых четырех шлемов иллирийского типа, найденных в этом году) и поножи. По словам археологов, эти четыре "могилы со шлемами" отличаются от других воинских захоронений в Ахладе наличием дополнительной "экипировки" и характером погребальных даров, что можно толковать как знак особого отличия и военной доблести покойных.

Одно из воинских захоронений в Ахладе. Фото: Hellenic Ministry of Culture

Всего в 2019 году археологи обнаружили в Ахладе больше 200 захоронений, из них 131 относится к византийскому периоду и 73 - к VI-IV векам до нашей эры, эпохе Линкестиды.

Среди других находок - золотые и серебряные украшения, фрагменты бронзового и железного оружия (кинжалы, мечи, наконечники копий), а также множество бронзовых сосудов.

Одно из линкестийских захоронений в Ахладе. Фото: Hellenic Ministry of Culture

Один из них не мог не привлечь особого внимания прессы: он прекрасно сохранился и у него есть самые настоящие "ручки".

Бронзовый сосуд из Ахлады. Фото: Hellenic Ministry of Culture

Из найденной керамики археологи выделили несколько особо интересных предметов. Среди них - небольшой сосуд для хранения ароматических масел, арибалл, с изображением (вероятно) Геракла. Арибаллами и их содержимым пользовались исключительно мужчины - атлеты и воины, следившие за своим телом.

На фото ниже хорошо видны фрагменты архаических глиняных фигурок из линкестийских захоронений: женская голова Сфинкса с лирой и статуэтка женщины с голубем в руках.

Погребальные дары, керамика из линкестийских захоронений в Ахладе. Фото: Hellenic Ministry of Culture

Представленная археологами информация пока "сырая", все находки нуждаются в реставрации и изучении, но главный вывод ученые уже сделали: прежние представления о Линкестиде как об изолированном княжестве в северных горах не соответствуют действительности.

Находки, сделанные за пять лет раскопок в Ахладе, говорят о развитых связях Линкестиды с важными центрами на юге Греции и греческими колониями, о принадлежности Линкестиды к общей греческой культуре: среди прочего, следы такого влияния имеют многие артефакты местного производства.

После пяти лет исследований археологи накопили достаточно материала для сравнения и получили возможность утверждать, что линкестийский некрополь в Ахладе не имеет существенных отличий от некрополей других племенных княжеств той же эпохи, обнаруженных на территории древней Македонии. Это тоже говорит о наличии объединяющей культуры в регионе.

Очевидно, что в VI и V веках до нашей эры маленькие царства Верхней Македонии развивались параллельно с македонянами из Нижней Македонии, не уступая им ни по ресурсам, ни по уровню жизни. Захоронения воинов в Ахладе подтверждают исторические сведения о военных успехах Линкестиды в борьбе с македонянами и другими завоевателями: страна знала и ценила своих героев.

Возможно, находки в Ахладе помогут прояснить обстоятельства падения сильного и богатого княжества - пока преобладает версия, что в середине IV века Линкестида, как и вся Верхняя Македония, была завоевана иллирийцами. По иронии судьбы, именно благодаря своим давним врагам македонянам Линкестида сохранилась в истории как часть греческой и мировой культуры: в 358 году до нашей эры царь Филипп II Македонский, сын линкестийской княжны Эвридики, изгнал иллирийцев из Верхней Македонии и объединил ранее разрозненные земли в могущественное государство, которое навсегда изменит судьбы мира.

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