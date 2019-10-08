Гороскоп на сегодня хорош для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий. Несмотря на то, что с точки зрения дисциплины и субординации этот день не лучший, зато он может оказаться очень плодотворным по результатам. Главное - не давить на окружающих, оставляя за ними определенную свободу. Сегодня такая политика может принести отличные дивиденды. Звезды сегодня не приемлют ограничений и рамок ни в чем, в том числе и любви! Отличный повод для того, чтобы завязать новое знакомство, проявить фантазию в любви или сделать своему любимому человеку неожиданный, но очень приятный сюрприз.

Овен

Сегодня счастье Овна - в его собственных руках! Вернее, в его собственной голове. Звезды гороскопа утверждают, что силой мысли Овен вполне способен изменить мир вокруг. Не уверены в каком-то деле? Скажите, что оно вам по плечу. Чувствуете упадок сил? Убедите себя в том, что вы полны энергии и энтузиазма! Звезды гороскопа обещают: как вы скажете, так и будет. Главное для Овна сегодня - мыслить в правильном ключе, ведь не только позитивные мысли имеют способность сбываться!

Телец

Сегодня у Тельца могут возникнуть трудности с самоорганизацией и дисциплиной: ему вдруг захочется нарушить свой однообразный жизненный ритм. Не противьтесь этому чувству! Звезды гороскопа обещают, что поддавшись желанию сделать что-то спонтанное, от души, Телец сегодня не прогадает. Этот порыв может принести в его жизнь новые впечатления и эмоции, а также дать начало новым проектам, которые имеют все шансы оказаться успешными.

Близнецы

Сегодня Близнецам будет трудно сосредоточиться на чем-нибудь одном, ведь вокруг столько интересного, что глаза разбегаются! В течение дня жизнь способна то и дело подбрасывать им что-то любопытное, заставляющее переключать свое внимание. Новые впечатления, люди, идеи, планы, дела... Способности Близнецов к концентрации сегодня близки к абсолютному минимуму. Зато Близнецы будут открыты для любых новых веяний и идей. Если, конечно, влетев в одно ухо, они у них тут же не вылетят из другого.

Рак

Сегодня Рак будет демонстрировать прекрасную бойцовскую форму! И окружающие смогут это по достоинству оценить, ведь воевать Рак собирается именно с ними. Впрочем, в глазах Рака все может выглядеть прямо наоборот: с его точки зрения именно окружающие будут провоцировать его, вынуждая защищаться. Но факт есть факт: Рак сегодня будет склонен добиваться своего, мало обращая внимания на чужое мнение и чужие интересы.

Лев

Сегодня мысли Льва способны легко перескакивать с одного на другое - в его голове будет тесно от идей! Это вовсе не означает, что все его мысли окажутся ценными, однако ум Льва будет открыт и свободен от шаблонов, а значит, вероятность произвести какую-нибудь очень удачную идею у него сегодня велика. Главное - суметь выделить действительно стоящие мысли из общей массы. А вот как раз с этим, как обещают звезды гороскопа, у Льва могут быть проблемы.

Дева

Сегодня - день, когда Дева способна с головой увлечься любой, даже самой мелкой, проблемой. Навязчивая мелодия, гремящая в голове; рабочий вопрос, не дающий покоя; сильные эмоции по мельчайшему поводу - все это сегодня будет выбивать Деву из колеи, мешая ей сосредоточиться на чем-то действительно важном. Впрочем, у этого есть и свои плюсы: погружаясь в свой микромир, Дева способна понять суть вещей до атомов и молекул. Это поможет ей в делах, требующих дотошности и конкретики.

Весы

Сегодня звезды гороскопа советуют Весам поискать свой путь если и не к сердцам окружающих, то хотя бы к их умам. Люди, чье мнение для Весов небезразлично, сегодня сумеют в полной мере оценить их новые идеи и нестандартный подход. Со временем это позволит им укрепить свое положение или повысить свой статус. Так что, Весы, не теряйте времени: если вы хотите продемонстрировать свой интеллект в самом выгодном свете - смело идите вперед!

Скорпион

Сегодня в голове у Скорпиона может появиться немало идей относительно домашнего хозяйства, обустройства дачи или дома. Едва появившись, они потребуют от него решительных действий. Ну а поскольку в одиночку такие дела не делаются, Скорпион захочет подключить к осуществлению своих планов домочадцев. Такой командирский настрой способен обеспечить сегодня Скорпиону немало претензий со стороны близких людей. Дела делами, но командовать-то зачем? Да и так ли Скорпион уверен в своих грандиозных планах?

Стрелец

Сегодня в доме Стрельца или на его рабочем столе может царить ужасный кавардак - Стрелец, даже если захочет, вряд ли сумеет избавиться от беспорядка. Звезды гороскопа говорят, что в его жизни грядут перемены, и хаос вокруг - лишь отражение этого процесса. Стрелец будет слишком захвачен новыми глобальными идеями и планами, чтобы тратить время на банальную уборку. Впрочем, сделать это ему все-таки не повредит - если и не сегодня, то хотя бы через день.

Козерог

Сегодня Козерогу может представиться весьма заманчивая возможность, связанная с финансами, - если он откажется от нее, то будет долго об этом жалеть. Возможно, новый проект потребует от Козерога отказаться от старого плана действий или даже пойти на попятную в каком-то вопросе. Если Козерог уверен в том, что его новые шаги будут намного эффективнее прежних, ему стоит рискнуть. Если же нет - нужно ли менять шило на мыло?

Водолей

Сегодня Водолей имеет все шансы сделать что-то очень полезное не только для себя, но и для других, - но лишь в том случае, если он сумеет донести до окружающих суть своих новаторских идей. Звезды гороскопа обещают Водолею, что его интеллектуальный потенциал сегодня достигнет заоблачных высот, однако общение с окружающими будет его слабым местом. Только призвав на помощь терпение и дипломатию, Водолею удастся обойтись без ссор и продвинуться вперед в осуществлении своих задумок.

Рыбы

Сегодня обстоятельства не дадут Рыбам возможности расслабиться и заняться тем, чем они считают нужным. Наоборот, они будут то и дело теребить их, требуя активных действий. Волей-неволей Рыбам придется принять эти правила игры, и в конце дня они даже могут войти во вкус. В процессе Рыбы способны с удивлением обнаружить, что их мозг сегодня работает на удивление ясно и четко, предлагая им изящные ходы, до которых они раньше бы не додумались.

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