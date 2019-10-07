https://news.day.az/unusual/1163546.html 14 удивительных явлений, встречающихся в жизни очень редко
14 удивительных явлений, встречающихся в жизни очень редко
Мир такой огромный и удивительный, и мы не перестаем восхищаться его диковинками! Представляем вам подборку редких явлений, которых иногда удается увидеть только раз в жизни. И то, если ты везунчик!
Бесцветная туманная радуга
Двухцветный глаз или гетерохромия
Купюра прошлого века на пике инфляции в Германии в 20-е годы стоимостью в 500 млн марок
Природный минерал с очень интересным узором
Замерший после таяния снег в лесу
Град во время сильной грозы
Облачные фронты
Вертикально замерзшая трава
Яйцо ската
Коричнево-серая панда
Золотой тигр, в мире их осталось совсем немного
Лягушка, оседлавшая рыбку
Ветер играет в снежки
Радуга с необычного ракурса
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