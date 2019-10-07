Мир такой огромный и удивительный, и мы не перестаем восхищаться его диковинками! Представляем вам подборку редких явлений, которых иногда удается увидеть только раз в жизни. И то, если ты везунчик!

Бесцветная туманная радуга

14 удивительных явлений встречающихся в жизни очень редко

Двухцветный глаз или гетерохромия

14 удивительных явлений встречающихся в жизни очень редко

Купюра прошлого века на пике инфляции в Германии в 20-е годы стоимостью в 500 млн марок

14 удивительных явлений встречающихся в жизни очень редко

Природный минерал с очень интересным узором

14 удивительных явлений встречающихся в жизни очень редко

Замерший после таяния снег в лесу

14 удивительных явлений встречающихся в жизни очень редко

Град во время сильной грозы

14 удивительных явлений встречающихся в жизни очень редко

Облачные фронты

14 удивительных явлений встречающихся в жизни очень редко

Вертикально замерзшая трава

14 удивительных явлений встречающихся в жизни очень редко

Яйцо ската

14 удивительных явлений встречающихся в жизни очень редко

Коричнево-серая панда

14 удивительных явлений встречающихся в жизни очень редко

Золотой тигр, в мире их осталось совсем немного

14 удивительных явлений встречающихся в жизни очень редко

Лягушка, оседлавшая рыбку

14 удивительных явлений встречающихся в жизни очень редко

Ветер играет в снежки

14 удивительных явлений встречающихся в жизни очень редко

Радуга с необычного ракурса

14 удивительных явлений встречающихся в жизни очень редко

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