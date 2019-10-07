В интернете набирает популярность новая оптическая иллюзия с "вращающимся" зданием. Видеосъемка конструкции, опубликованная в Twitter, ввела пользователей в замешательство.

На кадрах видеозаписи запечатлен спуск посетителей по винтовой лестнице стадиона "Сан Сиро" в итальянском Милане. Движение людей создает впечатление, что здание вращается самостоятельно, напоминая сверло от дрели, передает Day.Az со ссылкой на msn.com.

В комментариях к публикации началась бурная дискуссия, в которой пользователи спорили, движется ли лестница самостоятельно или нет. Некоторые юзеры отличились искрометными шутками.

"Потребовался битый час, чтобы спуститься вниз. Эти итальянцы все продолжали добавлять ступеньки снизу", - написал один из комментаторов.

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