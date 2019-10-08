Профессор из Университета Вероны (Италия) Аттилио Мастрочинке при помощи передовой технологии Reflectance Transformation Imaging (RTI) сумел расшифровать "проклятие танцовщицы" на 1500-летней свинцовой пластинке, которая была найдена в древнем театре на территории современного Израиля.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Как сообщает Live Science, пластинка с проклятием была обнаружена итальянской археологической группой между 1949 и 1954 годами. Надпись плохо сохранилась, и на протяжении 70 лет ученые не могли ее расшифровать.

Артефакт датирован VI веком нашей эры. Он был найден в Кесарии - городе на средиземноморском побережье Израиля, построенном царем Иудеи Иродом Великим.

Расшифровать текст помогла технология RTI - компьютерная программа анализирует и сопоставляет многочисленные фотографии артефакта, сделанные с разных углов и при разном освещении. Благодаря этому удалось получить улучшенное изображение.

Текст был написан на греческом языке. Проклятие занимает 110 строк. Оно призывает многочисленных демонов нанести вред танцовщице по имени Манна, которая выступала в знаменитом театре Кесарии.

Вероятно, Манна была очень популярной и знаменитой личностью. Проклятие на нее мог наслать соперник или соперница, возможно, в борьбе за какую-то награду. Причем намерения были очень серьезные.

"Свяжите ноги вместе, препятствуйте танцу Манны, - гласит надпись на табличке. - Закройте ей глаза, свяжите руки и ноги, которые должны быть расслаблены, когда Манна будет танцевать в театре..."

Автор проклятия просит помощи у нескольких богов, включая Тота - древнеегипетского бога магии и мудрости. Он также призывает "демонов неба, демонов воздуха, демонов земли, демонов подземного мира, демонов моря и рек, демонов источников...", чтобы те помогли навредить Манне.

"Она должна двигаться медленно и потерять равновесие", - призывает автор. Возможно, он и Манна были представителями разных фракций. В Византийской империи люди, соревнующиеся в танцах и других состязаниях, разделялись на "синих" и "зеленых". Конкуренция была нешуточной, иногда она даже приводила к массовым беспорядкам.

"Эта табличка с проклятием наряду со многими другими, созданными в конце имперского периода и в раннем средневековье, подтверждает, что христианизация Римской империи не остановила пагубные магические искусства... - пишет автор перевода Аттилио Мастрочинке. - Напротив, они все больше распространялись и становились все более изощренными".

К слову, сама табличка с проклятием сейчас находится в Археологическом музее Милана.

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