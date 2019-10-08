5 причин начать принимать цинк прямо сейчас
Мечтаете отрастить волосы и улучшить состояние кожи? Проверьте, получает ли ваш организм цинк в достатке!
Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.
Цинк - микроэлемент, очень важный для регуляции обмена веществ. Он есть в составе всех клеток организма, участвует в формировании клеточных ферментов и гормонов, стимулирует мозговую деятельность и помогает витаминам А и Е лучше усваиваться. Дефицит цинка чаще всего встречается у тех, кто придерживается низкобелковых диет, злоупотребляет алкоголем и курением, употребляет противозачаточные средства и/или витамин B6 в больших количествах, а также имеет проблемы с ЖКТ, печенью и щитовидной железой. При дефиците важно обратиться к врачу: он пропишет необходимые препараты на основе цинка.
О чем еще важно знать?
Цинк полезен для кожи
Этот микроэлемент участвует в процессах регенерации клеток и обмена липидов. Благодаря ему нормализуется выработка кожного сала сальными железами, а это, в свою очередь, препятствует образованию угрей и различных кожных заболеваний.
Цинк полезен для волос
Благодаря цинку волосы становятся блестящими, а их структура улучшается. При дефиците цинка волосы, напротив, теряют силу, превращаясь в ломкие, тусклые и безжизненные пряди.
Цинк полезен для здоровья глаз
Он участвует в метаболизме нервных волокон и функционировании желтого пятна. Цинк заботится об остроте вашего зрения и обеспечивает профилактику различных заболеваний (например, близорукости).
Цинк важен для иммунитета
Он способствует выработке антител, лейкоцитов крови, которые важны для поддержания иммунитета. В противном случае при дефиците пострадает вся иммунная система.
Цинк важен для здоровья половой системы
Особенно при половом созревании. Этот микроэлемент влияет на работу репродуктивной системы и на развитие половых органов. Также его уровень важно контролировать при беременности в первом триместре, поскольку в этот период происходит формирование половых органов плода.
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