Ангел-хранитель всегда находится рядом, главное правильно интерпритировать знаки, которые он подает.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Цифра 11

Если Вас на протяжении долгого времени буквально преследует это число, значит Ваш Ангел-хранитель предупреждает Вас о том, что пора избавиться от сомнений. Также помните, что цифра 11 отождествляется с пробуждением сознания.

Ястреб

Если Ваше внимание привлек парящий в небе ястреб, прислушайтесь к внутренним инстинктам. Заостряя Ваше внимание на этой птице, Ангел-хранитель просит Вас довериться собственной интуиции и принять решение, не обращая внимание на мнение окружающих.

Звон в ушах

С помощью звона в ушах Ангелы-хранители сообщают людям о том, что они находятся на верном пути и наставляют не сходить с него.

Перья птиц

При помощи перьев Ангел-хранитель напоминает, что находится рядом. Найденное перо говорит о том, что не стоит отчаиваться и предрекает светлую полосу.

Вещие сны

Очень часто, когда мы ломаем голову над какой-либо ситуацией, Ангелы-хранители посылают нам вещие сны, в которых дают ответ на интересующие нас вопросы.

Ключи

Если перед выходом на улицу Вы долгое время не можете найти ключи, перенесите дела. Не давая Вам найти ключи, Ангелы-хранители предостерегают Вас от возможных неприятностей.

Бездомное животное

Если на улице за Вами увязалось бездомное животное, ни в коем случае не прогоняйте его, а лучше покормите. С помощью такого "хвоста" Ангел-хранитель предупреждает человека о надвигающихся переменах, характер которых будет напрямую зависеть от Вашего отношения к этому беззащитному существу. Также стоит отметить, что если Вы заберете это животное домой, оно будет приносить Вам удачу.

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