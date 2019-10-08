Существуют запретные тема и слова, которые категорически не рекомендуется проговаривать, чтобы не отпугнуть удачу и не навлечь неприятности.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Первое, не стоит говорить о болячках и плохом здоровье. Такие слова лишь усиливают возможные проблемы со здоровьем.

Никогда не стоит говорить о смерти, тем более произносить слово "смерть". Эти слова обладают мощной отрицательной энергетикой.

Не нужно обсуждать бедность и финансовые проблемы.

Если говорите, что вы неудачник, то попросту ставите крест на удаче и положительных вибрациях.

Не стоит говорить "все безнадежно, нет шансов". Такие выводы полностью перечеркивают удачу и лишают шансов на успех.

Частица "не" негативно влияет на жизненные ситуации. Не нужно использовать в своем лексиконе выражения, как "не смогу, не получится".

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