Мужчина начинает убегать со всех ног по воде, а через мгновение его настигает хищница. Однако всё не так печально, как может показаться на первый взгляд, передает Day.Az.

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