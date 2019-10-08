https://news.day.az/unusual/1163760.html Нападение львицы со счастливым концом - ВИДЕО
Мужчина начинает убегать со всех ног по воде, а через мгновение его настигает хищница. Однако всё не так печально, как может показаться на первый взгляд, передает Day.Az.
Нападение львицы со счастливым концом - ВИДЕО
Мужчина начинает убегать со всех ног по воде, а через мгновение его настигает хищница. Однако всё не так печально, как может показаться на первый взгляд, передает Day.Az.
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