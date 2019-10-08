6 октября на YouTube-канале Viralhog появилось видео, на котором хозяйка отчитывает попугая, устроившего беспорядок на кухне, передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.

Из монолога девушки становится понятно, что попугай серьёзно похозяйничал на кухне: сначала животное самостоятельно открыло кастрюлю, а после полакомилось готовящейся в ней кукурузой.

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