https://news.day.az/unusual/1163897.html Голодный попугай прославился в Сети - ВИДЕО
Голодный попугай прославился в Сети - ВИДЕО
6 октября на YouTube-канале Viralhog появилось видео, на котором хозяйка отчитывает попугая, устроившего беспорядок на кухне, передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.
Из монолога девушки становится понятно, что попугай серьёзно похозяйничал на кухне: сначала животное самостоятельно открыло кастрюлю, а после полакомилось готовящейся в ней кукурузой.
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