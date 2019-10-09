В отличие от современных детей, которых можно надолго увлечь смартфоном, планшетом или ноутбуком, ребята из СССР были лишены подобных радостей. Поэтому они развлекались, как могли.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Представляем вашему вниманию 7 детских лайфхаков прямиком из Советского Союза. Никогда не повторяйте их в домашних условиях и ни в коем случае не показывайте своему чаду!

Усовершенствованная рогатка

Чтобы сделать это адское приспособление, нужна была дощечка, резинка от трусов, прищепка и гвозди. Резинка складывалась пополам, чтобы занимать меньшую часть дощечки, и прибивалась за концы к ее краю. Прищепка разбиралась, прибивалась ребром с другой стороны, а потом собиралась обратно так, чтобы могла захватить туго натянутую резинку.

Собственно, на этом все. Достаточно было вложить в резинку камушек и раскрыть прищепку. Получалось настоящее оружие, которым можно было стрелять на расстоянии 10 метров.

Дымовуха

Чтобы нашкодничать в чужом подъезде, нужно было разломать какое-нибудь пластмассовое изделие, замотать обломки в фольгу так, чтобы вышла круглая форма, затем в отверстие шарика напихать спичек, сделать обмотку по форме и вытянуть их. Должна была получиться этакая воронка. Ее кидали на землю и поджигали. Спустя минуту она начинала дымить, потом - вращаться, и густой туман заполнял все помещение.

Импровизированная петарда

Все очень просто. Вбиваете крупный гвоздь в асфальт на пару сантиметров. Затем высовываете его, крошите в получившееся отверстие спичечную серу, вставляете гвоздь обратно и бросаете на него сверху увесистый камень. Звук получится колоссальным.

Дым из кончиков пальцев

Одним из любимых детских развлечений было снять со спичечного коробка терку, поджечь ее на металлической поверхности, затем собрать на два пальца образовавшийся налет и потереть их друг о друга. Из места трения начинал идти дым.

Трюк с напальчником

Чтобы сделать приспособление, выстрелом из которого можно было расколоть лампочку, достаточно было отрезать верх от пластиковой бутылки, надеть на нее напальчник и примотать его изолентой. Потом в напальчник помещался снаряд - и, дальше дело техники.

Взрывающаяся бутылка

Устроить большой взрыв было достаточно просто. Для этого советские дети наливали в пластиковую бутылку немного воды, добавляли в нее несколько кусочков карбида, закрывали и клали на солнце. Оставалось только наблюдать, как бутылку распирает от выделяющихся газов, а затем она взрывается.

Брызгалка

Чтобы получить штуку, которая стреляет жидкостью на огромные расстояния, нужно было взять крышку от пластиковой бутылки и проколоть в ней пару отверстий раскаленным гвоздем. Водяная струя сквозь эти дырочки была супер-мощной.

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