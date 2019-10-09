Андреа Ханка, жена румынского футболиста Сержиу Ханка, покорила фанатов своими эмоциями во время игры мужа. Сержиу играет за польскую "Краковию", которая в настоящее время занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Польши.

В воскресенье, 6 октября, "Краковия" на своем поле сыграла вничью с "Гурником" (1:1), а Ханка отыграл весь матч. Жена румынского полузащитника находилась на трибунах и очень эмоционально реагировала на происходящее на футбольном поле. Ее реакцию удалось заснять телевизионщикам, передает Day.Az со ссылкой на sport24.ru.

Андреа подбадривала "Краковию" хлопками в ладоши, громко и харизматично выкрикивая что-то в адрес футболистов. Когда девушка поняла, что ее снимают на камеру, она сделала удивленное лицо и прикрыла губы руками.

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