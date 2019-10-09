Камера, установленная над детской кроваткой, запечатлела ночные проделки двух малолетних брата и сестры, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Сестра попросила старшего брата помочь ей в совершении побега из своей кроватки. Мальчик откликнулся на просьбу своей маленькой родственницы и, поставив возле колыбели табуретку, стал соучастником побега. Затем маленькая беглянка попросила достать из кровати забытую куклу, что сразу же было исполнено безотказным братом.

Видеоролик с вежливым общением детей, помогающих друг другу в осуществлении дерзкого побега, не оставил равнодушными сотни тысяч интернет-пользователей, просмотревших милую сцену в Fасеbооk.

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