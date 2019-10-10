"Вот все-то вы, женщины, о нас, мужиках, знаете. Одно вам только невдомек: почему мы любим одних, а женимся на других", - говорит герой Александра Михайлова в финале старого советского фильма "Мужики!". И ведь верно сказал. За редким исключением все так и происходит - любят мужчины одних, а в жены берут совершенно других. Почему? Срочно выясняем.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Женщины любят ушами, а мужчины глазами Истина стара как мир. Ради эффектных женщин мужчины разжигали войны, убивали соперников на дуэли и творили безумства. Но вот в жены предпочитали брать верных Пенелоп, которые ждут дома у стола с вкусным ужином и смотреть на них восхищенными глазами. Внешность женщины играет огромную роль в сексуальном выборе мужчины. Но одно дело любить и совершенно другое - связать с красавицей свою жизнь, как говорится, на веки вечные. Если мужчина созрел для брака - он будет искать себе спутницу жизни не только глазами, но и всеми остальными органами чувств. Он начнет слушать женщину, чтобы понять, как она рассуждает и что именно говорит. Умный мужчина, поняв, что у него не складывается общий пазл из того, что он видит и того, что слышит, просто пойдет дальше. Зачем жениться на той, что является просто красивой картинкой? Вот и выходит, что мужчины любят ослепительно красивых, а женятся на добрых.

Женщина не должна быть хоть в чем-то лучше мужчины

Слабый пол много веков был вынужден терпеть мягко говоря не самое приятное обращение со стороны мужчин. Во многих странах лишь недавно женщины обрели право голоса и стали получать образование. Равенство-то мы отвоевали, но вот природу-матушку порой бывает трудно переспорить.

Сильные мужчины выбирают слабых женщин. Они не хотят соперничать у себя дома. Они хотят спокойствия и обожания. Да, яркая женщина манит, она восхищает, вдохновляет наконец... но не вызывает желания жениться. Выбирая жену, мужчина думает о расстановке сил в семье. И зачастую победит та, что уступит лидерство. Так что, жена, по мнению многих, мужчин должна быть чуть менее яркая, чем он сам. Проще говоря, она должна быть немного хуже мужа, чтоб он мог ею гордиться, но не видел в ней соперника.

Меньше косметики и поскромнее... Психологи считают, женщины совершают ошибки из-за банального самообмана. Не зная мужской психологии, они стремятся произвести на своего избранника впечатление вовсе не тем, чем надо бы. В итоге получают обратный эффект и остаются умные и красивые, но в полном одиночестве, гадая, чего ему, негодяю не хватало-то. Поясняем. Мир навязывает женщинам кучу стереотипов об идеальности. Здесь все постарались на славу: и журналы, и кино/сериалы, и даже классическая литература. Именно благодаря такой массовой информационной атаке каждая женщина мечтает выглядеть идеально. Модной, стройной и красивой. Отсюда и яркий макияж, и мудреные укладки, и дорогая одежда. Но фокус в том, что мужчины всего этого в лучшем случае даже не заметят. А мы, положа руку на сердце, наряжаемся обычно друг для друга, а не для них.

Мужчины откровенно побаиваются таких ярких красавиц, ведь на их фоне они могут выглядеть менее значимо. Бледно и неинтересно.

Кроме того, такие дамы навевают мысли о постоянной необходимости их добиваться или же ловить любовников по шкафам. Только не надо кидаться из крайности в крайность. Никто не говорит, что надо перестать ухаживать за собой и носить растянутые майки. Просто во всем нужна мера. Естественная красота всегда была на вес золота. В конце концов вы хотите замуж или нет?

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