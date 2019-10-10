Во времена Советского Союза для обычного человека оказаться в туристической поездке или служебной командировке за рубежом было редкой удачей, особенно если речь шла о капиталистической стране. Разумеется, обратно хотелось вернуться с подарками. Но поскольку рублей на валюту меняли ничтожно мало, а за ее покупку с рук давали немалый тюремный срок, советские граждане везли с собой за границу различные "сувениры", которые можно было с успехом продать.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Еда и напитки

Перед советским человеком, собирающимся за границу, неминуемо вставал вопрос, какие товары можно взять с собой легально, чтобы, с одной стороны, не погореть на таможне, а с другой - выгодно продать в стране пребывания. На первом месте стояли осетровая икра и водка: одному человеку разрешалось взять с собой только две бутылки. В мире СССР считался родиной водки, поэтому данный сувенир из СССР за границей реализовывался достаточно быстро и без проблем. Осетровая икра на Западе в отличие от Советского Союза стоила астрономических денег, поэтому с ее сбытом, как правило, за копейки, вопросов также не возникало. Менее популярными, но не менее востребованными были продукты, которые не производились на Западе, но были любимы эмигрантами из Советского Союза: черный хлеб, шпроты, масло, некоторые виды копченой колбасы.

Техника

Несмотря на то, что для советских туристов особой удачей считалось привезти из-за границы кассетный магнитофон, телевизор или видеомагнитофон, некоторые виды техники, произведенные в СССР, очень ценились в мире. Наибольшей популярностью у иностранцев пользовались советские фотоаппараты марки "Зенит", по праву считавшиеся одними из лучших на международном рынке. Их можно было выгодно продать за рубежом.

Во времена позднего СССР одним из самых ходовых товаров за границей оказались "командирские" часы, выдаваемые советским офицерам. Можно сказать, что для жителей Запада этот предмет часовой промышленности Советского Союза был настоящим фетишем. Впрочем, успехом пользовались и другие марки советских часов, в частности, "Победа" на 15 рубиновых камнях. Они неоднократно брали первые призы на международных выставках, а также отличались высоким качеством при достаточно низкой цене по сравнению с западными аналогами механических и кварцевых часов известных марок.

На третьем месте после фотоаппаратов и часов располагались транзисторные радиоприемники. Интерес к ним на Западе объяснялся их высоким качеством, универсальностью, а также работой на максимально широких частотах. Здесь же отметим, что вообще вывозили любую бытовую технику. Туристы реализовывали в зарубежных поездках даже дрели, электробритвы и швейные машинки. Дело в том, что в массе своей советская техника, существенно уступая в плане дизайна, значительно выигрывала по качеству и цене. В частности, известен случай, когда Великобритания официально закупила крупную партию советских швейных машин, которые потом продавались с десятилетней гарантией.

Одежда

После импортной видеотехники, ввозимой из-за границы в СССР, следующей в ряду вожделенных для советских граждан товаров стояла одежда, в частности, джинсовые костюмы и женские колготки. Действительно, с этой продукцией в Советском Союзе были проблемы. Однако одновременно за рубежом огромной популярностью пользовались мужские костюмы фабрики "Большевичка". Их можно было с успехом продать не только в социалистическом лагере, но и в капиталистических странах. Данный факт объяснялся добротностью шерстяных и других тканей из натуральных материалов, из которых шили такую одежду. За рубежом подобные костюмы стоили очень дорого, а в СССР предлагались за сравнительно небольшие деньги.

Предметы старины

Отдельной строкой шли коллекционные предметы. Разумеется, иконы и антиквариат везли контрабандисты. Обычные туристы с подобными аферами не связывались.

В то же время на Западе неплохо продавались бюсты советских лидеров, памятные значки и коллекции марок, которые можно было свободно вывезти из страны.

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