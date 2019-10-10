Борьба с лишним весом - одна из главных тем, которая волнует женщин. Часто процесс похудения представляется нам в виде жёстких диет и изнуряющих физических нагрузок. Но есть и другие способы, о которых вы, возможно, не слышали. Диетологи рассказали о шести самых простых способах быстро и эффективно скинуть лишние килограммы.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

1. Клетчатка в порошке

Один из важнейших элементов питания. Клетчатка способна не только снижать показатели уровня холестерина и сахара в крови, улучшать метаболизм, выводить токсины, но и помогает снижать вес. Благодаря тому, что она практически не переваривается, организм очищается от лишних жиров. Всего одна ложка клетчатки два раза в день способна изменить фигуру в лучшую сторону.

2. Детоксикация

Детокс представляет собой программу очищения организма за счёт смены привычного питания на те продукты, которые способствуют процессу детоксикации. Свежевыжатые соки, смузи, овощные супы и фруктовые пюре помогут очистить организм от токсинов, и в результате - избавиться от лишнего веса, обрести здоровый цвет лица и отличное настроение.

3. L-карнитин

Это природное вещество, запускающее процесс сжигания подкожного жира и являющееся помощником в переработке жировых клеток в энергию. Его недостаток может приводить к ожирению. Перед применением необходима консультация специалиста.

4. Продукты, сжигающие жир

Существуют такие продукты, на переваривание которых организм затратит больше калорий, чем в них содержится. Такими свойствами обладают сельдерей, имбирь, капуста, ананас, грейпфрут, лимон, листовой зеленый чай, яблоки и овсянка. Добавьте их в свой рацион, и результат не заставит себя ждать.

5. Интуитивное питание

Сконцентрируйтесь на собственном теле и на таких сигналах, как голод и насыщение. Если вам очень хочется съесть шоколад, не отказывайтесь от этого - съешьте несколько долек. Вы можете есть всё, что пожелаете, но научитесь понимать: этого хочет желудок или мозг. Так вы не только не поправитесь, но и обретёте гармонию с собой.

6. Продукты, подавляющие аппетит

Одни продукты могут вызывать аппетит, а другие его подавляют. Для снижения аппетита употребляйте красную рыбу, яйца, авокадо, творог, кофе. А чтобы не переедать, исключите продукты с высоким содержанием сахара и соли. Также апетит вызывают продукты красного цвета (в том числе говядина, свинина, красный перец, помидоры и яблоки).

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