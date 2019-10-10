В Сети набирает популярность 15-секундное видео, на котором слышен жуткий гул. По происходящему в ролике кажется, что звуки разносятся по всей округе.

Проповедники конца света посчитали, что этот шум является предвестником апокалипсиса.

Видео было опубликовано в TikTok, но не обрело там большой популярности. Когда ролик опубликовали в Twitter, просмотры у видео начали быстро расти. Сейчас у видео почти 4 миллиона просмотров, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Пользователи Сети напуганы, что гул может означать приближение конца света. Любители мистики считают, что таким образом ангелы ознаменовали Судный день.

"Я бы заплакал и подумал, что это Судный день. Так страшно, господи", - отметил один из пользователей.

Однако некоторые считают опубликованное видео фейком. По их словам, никаких звуков в реальности не было. Пользователи Сети подчеркивают, что имя пользователя, который загрузил видео, - Noise Boy Audio (с англ. - Шум парень аудио).

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!