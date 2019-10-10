Вы можете даже не догадываться об этом, но во всем, что вы едите, скрывается потрясающий микро-мир. И увидеть его возможно лишь с помощью мощного микроскопа.

Соль.



Кофе.



Клубника.



Помидоры под микроскопом выглядят не очень аппетитно.



Черника.



Хвостик креветки.



Кофейное зерно.



Брокколи.



Зерно пшеницы.



Зернышко кунжута.



Перечное зернышко.



Виноград.



Сахар.



Снова помидор, но немного с меньшим приближением.



Цветная капуста.



Чайный пакетик.



Анис - это одна из самых древних пряностей.



Белый сахар.



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