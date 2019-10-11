Сегодня гороскоп очень благоприятен для творческих находок и любви, но не очень хорош для повседневной рутинной работы. В этот день невинный комплимент может растопить вам сердце и заставить поверить в невозможное, а безобидная шутка или замечание - вызвать целую бурю негодования. Конечно, такие эмоциональные качели могут добавить в отношения остроты, однако при этом не забывайте вовремя останавливаться, чтобы потом не пожалеть об опрометчивых поступках. И еще: идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.

Овен

Сегодня Овну необходимо последовать совету китайского мудреца Лао-Цзы и плыть по течению, предоставив жизни и окружающим делать выбор за него. Правда, некоторые повороты событий могут его удивить: они не будут вписываться в рамки его повседневной жизни. Кроме того, превратившись в наблюдателя, Овен сумеет посмотреть на многие вещи под новым углом и увидит мудрые подсказки судьбы там, где раньше бы спокойно прошел мимо.

Телец

Сегодня судьба может совершить неожиданный поворот в жизни Тельца, открывая перед ним новые горизонты. Правда, чтобы вписаться в этот поворот, от него может потребоваться в считанные минуты принять решение, способное изменить жизнь! Так что звезды гороскопа советуют Тельцу сегодня не выпадать из реальности и держать руку на пульсе событий. Лучше самому решить, воспользоваться шансом или нет, чем потом укорять себя за то, что этого шанса даже не заметил.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут склонны демонстрировать чудеса самоорганизации и дисциплины - особенно с учетом того, что все вокруг будет то и дело их отвлекать. Впрочем, звезды гороскопа предоставляют Близнецам большой запас прочности: их целеустремленному желанию довести любое дело до конца можно только позавидовать! Что же касается окружающих, то их попытки отвлечь Близнецов вряд ли приведут к результату. Ну а если приведут, им же хуже: сегодня выведенные из себя Близнецы опаснее разъяренного быка!

Рак

Сегодня у Рака будет шанс изменить свое мнение о каком-то человеке. Возможно даже, что этим человеком окажется он сам. В течение дня кто-то из окружения Рака вполне может продемонстрировать совершенно необычное поведение: "серая мышка" войдет в образ женщины-вамп, скряга расщедрится на угощение, недалекий коллега произведет на свет умную мысль... Впрочем, и сам Рак вряд ли сегодня станет исключением, удивив окружающих новыми проявлениями своей многогранной натуры.

Лев

Сегодня, вставая утром с постели, Лев не может даже предположить, какие изменения произойдут в его жизни! Этот день может оказаться поворотным: события обещают развиваться не так, как он предполагал, заставляя Льва прямо на ходу принимать важные решения. Неожиданные известия, дела, новые знакомства - любое событие сегодня имеет шанс отразиться на судьбе Льва, оставив в его жизни значительный след. Ему следует помнить об этом, за что бы он сегодня ни брался и какие бы решения ни принимал.

Дева

Сегодня Деве следует прислушиваться к своей интуиции - она поможет ей ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. День обещает быть насыщенным и интересным, а повороты судьбы - непредсказуемыми. Позитивный настрой, любознательность и толика авантюризма помогут Деве максимально использовать возможности сегодняшнего дня, в том числе и в романтическом плане. Дева имеет шанс встретить человека, заставляющего ее сердце учащенно биться.

Весы

Сегодня у Весов будет плохо с чувством юмора - особенно если оно направлено в их адрес! В течение дня у них в душе может накапливаться раздражение, которое Весы с удовольствием выплеснут на головы любого, кто рискнет над ними подшучивать или им возражать. Чтобы не провоцировать окружающих, да и самих себя, Весам сегодня полезно уйти с головой в дела и заботы - здесь их серьезность будет играть им только на руку.

Скорпион

Сегодня день предоставляет Скорпиону прекрасную возможность одержать победу над кем-то, возможно даже - не одну! Даже если доказывать свое превосходство не входит в его планы, ситуация может раз за разом подталкивать Скорпиона к этому, предоставляя ему шанс показать себя с самой выгодной стороны. Это может касаться работы, учебы, дружбы, романтических отношений - словом, любой сферы жизни Скорпиона, где он способен продемонстрировать свои таланты хотя бы перед одним зрителем.

Стрелец

Сегодня большую часть дня деловая активность Стрельца будет практически равна нулю, зато он с удовольствием проведет свое свободное время с близкими и друзьями. Возможно даже, Стрелец неожиданно для себя выступит инициатором дружеской вечеринки, пикника или совместного похода в кино. А вот перспектива активного отдыха способна привести Стрельца в ужас: сегодня день, когда он больше всего на свете ценит отдых, уют и комфорт.

Козерог

Сегодня как бы ни хотел Козерог расслабиться и отдохнуть, ситуация не позволит ему это сделать. События будут требовать активного участия Козерога, раз за разом выдергивая его из состояния блаженного ничегонеделанья! В конце концов, Козерогу ничего не останется, как втянутся в этот навязанный ритм, но он не пожалеет: сегодня ему предоставятся интересные возможности, воспользоваться которыми Козерог сможет, только если будет полноправным участником событий.

Водолей

Сегодня Водолей может неожиданно получить прибыль, на которую не рассчитывал. Или обнаружить необычный способ зарабатывания денег. Или поддаться желанию потратить крупную сумму. Другими словами, на финансовую сферу Водолея могут повлиять сюрпризы судьбы или же его собственные перепады настроения. Впрочем, это будет проявляться не только в финансах, но и в других сферах жизни Водолея - от домашнего хозяйства до любви. Так что сегодня ему следует всерьез приготовиться к неожиданностям.

Рыбы

Сегодня настроение Рыб может ввести в заблуждение кого угодно, но только не их самих. Весь день они могут чувствовать смутное беспокойство, которое иногда способно выливаться на головы окружающих вспышками раздражения. Впрочем, это же беспокойство может толкать Рыб и на другие неожиданные поступки, в том числе и романтического плана. Другими словами, Рыбам сегодня не будет сидеться на месте, как бы они ни старались доказать себе и окружающим обратное.

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