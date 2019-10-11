Ученые Уппсальского университета в Швеции выяснили, что владельцы собак реже умирают от повторного сердечного приступа или инсульта. Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи проанализировали данные о 182 тысячах пациентов в возрасте от 40 до 85 лет, которые перенесли острый сердечный приступ в период с 2001 по 2012 год. Кроме того, в список были включены 150 тысяч человек того же возраста, у которых случился инсульт. Выяснилось, что даже после хорошего медицинского обслуживания здоровье пациентов могло ухудшиться после выписки из больницы. Через год после возвращения домой умерли 30 тысяч пациентов.

Оказалось, что у тех, кто жил один с собакой, риск смерти от сердечного приступа был на треть ниже. Однако присутствие домашнего животного в доме, где пациент жил с партнером или с ребенком, увеличивало шансы на выздоровления на 15 процентов. Похожая картина наблюдается у людей, перенесших инсульт. У одиноких владельцев собак вероятность преждевременной смерти уменьшалась на 27 процентов. У тех, у кого был партнер или ребенок, питомец улучшал прогноз на 12 процентов.

Социальная изоляция является одним из ключевых факторов риска ухудшения состояния здоровья и преждевременной смерти. Владельцы собак в меньшей степени страдают от социальной изоляции и больше взаимодействуют с другими людьми.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!