Кто из нас, приготовив еды больше, чем надо, не откладывал остатки в холодильник с тем, чтобы съесть их на следующий день. А вот, например, в Нидерландах, да и в остальной Европе на второй день еду не доедают, обязательно готовят свежие блюда.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

В принципе, в разогретой еде ничего очень уж страшного нет, только нужно знать, что именно не стоит использовать два дня подряд. Особенно опасными признаны три продукта:

1. Овощной салат

По утверждениям ученых, нарезанные и очищенные овощи нельзя хранить при температуре выше 4 °С более 12 часов. То есть, даже холодильник для этой цели не подходит. Так что нужно либо готовить количество овощей именно на один прием пищи, либо замораживать то, что осталось.

Проблема заключается в том, что практически во всех овощах, особенно покупных, содержатся нитраты, которые растения впитывают из почвы в том случае, если в нее вносится слишком много удобрений. Вред организму наносят даже не сами нитраты, а нитриты, которые образуются в овощах при долгом хранении. При попадании в организм нитриты вызывают кислородное голодание, провоцируют проблемы с желудочно-кишечным трактом и повышают риск возникновения онкологических заболеваний.

Ну а кроме того, они очень быстро вянут, теряют товарный вид и становятся просто невкусными.

2. Рис

По данным Агентства по пищевым стандартам (Food Standards Agency) Великобритании в сыром рисе содержатся споры огромного количества опасных для человека бактерий. При варке риса большинство из них погибает, но кое-кто все же умудряется выживать, например, бактерии вида Bacillus cereus, которые попадают в рис из почвы. В недоеденном и оставленном "на завтра" рисе споры бактерий оживают и начинают активно развиваться. Вчерашний рис может вызвать пищевое отравление со всеми его симптомами - рвотой, поносом, болью в животе. Особенно быстро этот процесс идет при комнатной температуре. Так что если уж риса приготовлено много, а выбросить его жалко, нужно обязательно убрать его в холодильник или даже в морозильную камеру. А лучше всего - готовить ровно столько, сколько семья в силах съесть за один раз.

3. И еще один пункт - салаты с майонезом

Хотя это и не отдельный продукт, а блюдо, мы все же не можем не упомянуть о них. Нужно запомнить, что салат с майонезом нельзя хранить дольше суток даже при температуре от 2 до 4 °с, то есть в холодильнике! Тем более, нельзя оставлять такие салаты надолго при комнатной температуре.

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