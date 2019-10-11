5 вещей, которые нужно делать уже сейчас, чтобы не жалеть потом
Несколько простых советов для тех, кто хочет наслаждаться каждым мгновением жизни.
Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.
Спортзал
Не бойтесь этого слова. Походы в спортзал вовсе не подразумевают изнурительных тренировок до боли в мышцах. Всё, что вам нужно - просто поддерживать форму. Всего лишь кардио и аэробные нагрузки. Не удобно ходить в зал - занимайтесь дома. Делайте зарядку и растяжку. Можете также кататься на велосипеде, ну или просто чаще ходить. Главное - двигательная активность.
Не стоит жаловаться
Не хотите быть похожей на тех старушек, что постоянно причитают и сетуют на свою нелёгкую судьбу? Тогда прекращайте жаловаться всем на свою жизнь. Возьмите себя в руки и начинайте менять то, что вас не устраивает. Поверьте, это несложно. Нужно лишь с чего-то начать.
Тренируйте мозги
Тренировать мозг необходимо в любом возрасте, особенно когда близится старость. Если хотите чувствовать себя адекватно, просто продолжайте учиться новым вещам. Например, изучайте иностранные языки, проходите курсы шитья, читайте интересные и полезные книги. Практически всё что угодно. Только тренируйте мозг.
Научитесь воспринимать трудную ситуацию с другой стороны
Не стоит однобоко относиться ко всем проблемам. Каждая ситуация требует уникального подхода к себе. Не бойтесь пересматривать свои устоявшиеся взгляды на мир. Чаще пытайтесь понять окружающих. Таким образом вы не только разовьёте к старости интеллект, но сохраните дорогих вам людей.
Научитесь обращаться с деньгами
Денег, как известно, к старости больше не становится. Поэтому, если вы хотите спокойно отдыхать на пенсии, то пересмотрите своё отношение к деньгам. Научитесь их копить. Расходуйте свои средства с умом, планируйте большие покупки, составляйте список продуктов перед походом в магазин.
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