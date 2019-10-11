7 фраз, от которых замирает сердце мужчины
Считается, что любят "ушами" только женщины. Но практика показывает, что мужчины тоже неимоверно рады, когда им говорят что-то нежное. Как говорится, доброе слово и кошке приятно.
Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.
Перед вами 7 фраз, которые стоит говорить любимому почаще. Тогда он вас точно не отпустит.
"Я тобой горжусь!"
Что ни говорите, а все мы ждем поддержки от близких людей. Дети, которых поддерживают родители, вырастают счастливее ровесников, а пары, где принято выражать любовь таким способом, заметно крепче других. Попробуйте и вы - сработает.
"Мне с тобой так хорошо"
Дайте мужчине понять, что его присутствие многое для вас значит. Скажите, что вам с ним безопасно, что вам приятно, когда он рядом, что без него было бы намного тяжелее. Люди любят ощущать собственную весомость в жизни других.
"Как ты себя чувствуешь?"
Иногда элементарная забота важнее, чем тысячи красивых, но пустых слов. Почаще интересуйтесь у избранника, как он себя чувствует, что ему нравится, что он любит, о чем мечтает. Но не переборщите, иначе рискуете стать навязчивой.
"Спасибо тебе большое!"
Не воспринимайте позитивное отношение как должное. Если ваш любимый сделал для вас что-то хорошее - искренне поблагодарите его. Подтвердите, что его старания не прошли даром.
"Пойдем погуляем"
Один из показателей любви - желание проводить с человеком время. Если вы часто предлагаете мужчине сходить на пикник, в кафе, на концерт или даже просто погулять в парке - это показывает, что он занимает в вашей душе особое место.
"Я тебя хочу"
Сексуальность - неотъемлемая часть взрослой жизни. Не стесняйтесь об этом говорить. Если вас тянет к любимому - так и скажите. Поверьте, ему это понравится.
"Я тебя люблю"
Как бы банально это не звучало, но "я тебя люблю" - та фраза, которая заставляет сердце биться чаще. Если вы любите человека - не уставайте ему об этом напоминать. И тогда ваши отношения будут здоровыми, крепкими и долговечными.
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