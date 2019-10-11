Считается, что любят "ушами" только женщины. Но практика показывает, что мужчины тоже неимоверно рады, когда им говорят что-то нежное. Как говорится, доброе слово и кошке приятно.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Перед вами 7 фраз, которые стоит говорить любимому почаще. Тогда он вас точно не отпустит.

"Я тобой горжусь!"

Что ни говорите, а все мы ждем поддержки от близких людей. Дети, которых поддерживают родители, вырастают счастливее ровесников, а пары, где принято выражать любовь таким способом, заметно крепче других. Попробуйте и вы - сработает.

"Мне с тобой так хорошо"

Дайте мужчине понять, что его присутствие многое для вас значит. Скажите, что вам с ним безопасно, что вам приятно, когда он рядом, что без него было бы намного тяжелее. Люди любят ощущать собственную весомость в жизни других.

"Как ты себя чувствуешь?"

Иногда элементарная забота важнее, чем тысячи красивых, но пустых слов. Почаще интересуйтесь у избранника, как он себя чувствует, что ему нравится, что он любит, о чем мечтает. Но не переборщите, иначе рискуете стать навязчивой.

"Спасибо тебе большое!"

Не воспринимайте позитивное отношение как должное. Если ваш любимый сделал для вас что-то хорошее - искренне поблагодарите его. Подтвердите, что его старания не прошли даром.

"Пойдем погуляем"

Один из показателей любви - желание проводить с человеком время. Если вы часто предлагаете мужчине сходить на пикник, в кафе, на концерт или даже просто погулять в парке - это показывает, что он занимает в вашей душе особое место.

"Я тебя хочу"

Сексуальность - неотъемлемая часть взрослой жизни. Не стесняйтесь об этом говорить. Если вас тянет к любимому - так и скажите. Поверьте, ему это понравится.

"Я тебя люблю"

Как бы банально это не звучало, но "я тебя люблю" - та фраза, которая заставляет сердце биться чаще. Если вы любите человека - не уставайте ему об этом напоминать. И тогда ваши отношения будут здоровыми, крепкими и долговечными.

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