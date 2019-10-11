В Японии найдено продолжение самого старого романа в мире - "Повести о Гэндзи", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Это пятая часть истории о судьбе императорского сына, которая называется "Юная Мурасаки". В ней герой встретит девушку Мурасаки и женится на ней.

Роман считается одним из величайших произведений японской классической литературы. Он создавался в начале XI века - в эпоху Хэйан, передает РИА Новости. Предполагается, что книгу написала придворная дама Мурасаки Сикибу. Оригинал рукописи не сохранился, самая старая версия записана поэтом Тэйкой, который умер в 1241 году.

Из 54 частей романа лишь 5 (включая вновь найденную) считаются подтвержденными копиями авторства Тэйки. Сведения о том, что глава существует, встречались исследователям в более поздних рукописях. Джанко Ямамото, профессор Киотского университета, подчеркнул важность того, что исследователи получили доступ к тексту самого Тэйки.

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