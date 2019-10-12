Рамблер рассказывает, почему важно складывать вещи в обратном порядке и использовать отдельные чехлы для вещей, передает Day.Az.

Складывайте вещи в обратном порядке

Помните: то, что вы складываете первым, достанете последним. Поэтому прежде всего складывайте вещи, которые вы берете "на всякий случай": запасная пара джинсов, дополнительные брюки, теплая одежда (если едете в страны, где обычно хорошая погода). Затем сложите те вещи, которые планируете надеть "на выход" - вы не будете носить их каждый день, поэтому им место в середине чемодана. А сверху положите одежду для ежедневной носки (нижнее белье, футболки, платья, джинсы, юбки и т.п.).

Используйте отдельные чехлы для вещей

Вам подойдут тканевые чехлы на молнии. В один сложите все туалетные принадлежности, в другой - нижнее белье. Каждую пару обуви также разложите по чехлам.

Продумайте заранее каждый образ

Прежде, чем складывать вещи в чемодан, выложите их на диване и подумайте, сколько комбинаций можно сделать с этими джинсами/брюками или юбкой. Всего лишь три футболки и одна юбка - это уже три разных образа на три дня отпуска.

Утрамбовывая вещи, представляйте, что строите стену

Важно, чтобы они не болтались по чемодану. Думайте, что вам нужно построить стену. Обувь и чехлы с вещами - это "кирпичи" в вашем чемодане, а одежда - "цемент".

Также важно, чтобы вещи были одинаковой формы и размера: тогда они будут плотно прилегать друг к другу и экономить вам место. Объемные куртки и другую одежду скручивайте в рулоны.

Берите с собой универсальные средства

Тащить с собой несколько косметичек - не лучшая идея. Если едете в отпуск на море, берите один солнцезащитный крем, который подойдет всем членам семьи. Вы вряд ли едете на несколько месяцев, поэтому весь ваш домашний бьюти-шкаф вам не понадобится. Ограничитесь самыми любимыми оттенками помад и теней и другими мастхэвами, которые действительно используете каждый день.

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