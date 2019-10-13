Сегодня звезды гороскопа настойчиво советуют вам как можно активнее общаться с окружающими, но при этом больше слушать, чем говорить. В делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды, вплоть до новых предложений, выгодных сделок или даже повышения по службе. Переговоры о деньгах могут принести больше ожидаемого. Прислушайтесь к чужим высказываниям и советам - сегодня они могут оказаться полезными. В течение дня возможны новые знакомства, в том числе романтические.

Овен

Сегодня Овен может стать законодателем тенденций! Его энергичность, общительность и жизнелюбие обеспечат ему внимание окружающих, которые будут жадно ловить его слова. Овен готов заразить энтузиазмом кого угодно, делясь со слушателями свежими идеями и планами и вдохновляя их на новые дела. Одежду, как у Овна, захочется носить, а озвученные им идеи - претворять в жизнь. Так что сегодня Овен без труда может заручиться поддержкой любых своих проектов и планов.

Телец

Сегодня Тельцу не стоит рваться на первые роли, это у него все равно не получится. Ему будет сложно проявлять инициативу, принимать решения и отстаивать свое. Если Телец захочет продвинуться вперед, то самое разумное - делать это на пару с кем-то. А еще лучше для Тельца - помогать тем, кто нуждается в нем. Присоединитесь к чужому рабочему проекту, окажите поддержку близким и родным. В номинации "За лучшую вторую роль" вы сегодня добьетесь отличных результатов!

Близнецы

Сегодня Близнецы должны приготовиться к сюрпризам! Они втайне ждали предлога, чтобы нарушить свое расписание дня, и можно не сомневаться: такой предлог у них обязательно появится. Какие-то события, новости или люди нарушат привычное течение их дел, заставив изменить свои планы. Впрочем, Близнецы не пожалеют: немного хаоса в жизни им не повредит. Тем более что сегодня этот хаос откроет перед Близнецами новые дороги и новые возможности.

Рак

Сегодня у Рака откроется талант оказываться в нужном месте в нужное время. И что самое главное - иметь дело с нужными людьми! Звезды гороскопа советуют Раку оставить в своей жизни место для новых идей и новых знакомств, пусть даже незапланированных и нежданных. Если Рак будет полностью открыт для общения, то сегодня имеет шанс встретиться с человеком, который произведет в его мировоззрении маленький переворот, заставив на многие вещи взглянуть по-новому.

Лев

Сегодня социальная энергия Льва достигнет пика: его энтузиазм и позитивный настрой обеспечат ему симпатии окружающих. Это отличный день для Льва, чтобы привлечь на свою сторону людей: провести сложные переговоры, поставить точку в конфликте, заручиться поддержкой или просто завести приятное знакомство. Лев сумеет заразить собеседника своим интересом и заставит прислушаться к себе. Сегодня любая его деятельность в этом направлении практически обречена на успех!

Дева

Сегодня Дева в состоянии завоевать весь мир! По крайней мере, именно на это она будет настроена. Самое интересное, что ее самоуверенность будет иметь под собой основу - Дева действительно способна сегодня на многое. Ее энергия не будет знать границ, а из словарного запаса исчезнет слово "невозможно". Людям, вставшим на ее пути, можно лишь посочувствовать: безжалостная Дева будет подобна теще из анекдота, упавшей в бассейн с крокодилами. Как говорится, ваши крокодилы, вы их и спасайте.

Весы

Сегодня жизнь предоставит Весам немало счастливых шансов, однако далеко не всеми из них они сумеют воспользоваться! Дело в том, что звезды гороскопа наделяют Весы расслабленным настроем и некоторой медлительностью - они могут просто не успеть среагировать на стремительно меняющуюся обстановку сегодняшнего дня. Так что если Весы хотят схватить за хвост свою удачу, им следует более активно включиться в происходящее и не зевать, смотря по сторонам!

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа советуют Скорпиону выйти за рамки привычных ограничений и барьеров, чтобы понять - мир интереснее, чем тот искусственный мирок, в котором он день изо дня привык крутиться! Неотложные дела, рутина, быт - обычно у него нет времени на то, чтобы поднять голову и оглянуться. Сегодня у Скорпиона есть отличный шанс вырваться из будничной суеты, взглянув на многие привычные вещи незамутненным, свежим взглядом.

Стрелец

Сегодня Стрелец имеет все шансы обзавестись новыми знакомыми, поклонниками его таланта и просто попавшими под его обаяние людьми! Его энергия будет бить ключом, заставляя Стрельца находиться в центре событий и нередко играть в них режиссерскую роль. Сегодня Стрелец может на практике понять секрет талантливого организатора: не стоит тратить время на то, чтобы подобрать свой ключик к сердцу каждого. Достаточно найти универсальные ходы, которые придутся по вкусу большинству.

Козерог

Сегодня сила Козерога - в близких людях, готовых его поддержать. Если он обратится за поддержкой к родственникам и друзьям, то получит от них помощь даже больше, чем ожидал. Впрочем, решение проблем - лишь одна из возможностей этого дня. Любое дело, которое Козерог сегодня затеет со своими близкими, принесет ему не только радость, но и, возможно, конкретную пользу. Устройте дружескую вечеринку или просто соберитесь в кругу семьи. Будьте искренни с теми, кто вам дорог, и они во всем пойдут вам навстречу.

Водолей

Сегодня Водолей может то и дело ловить на себе недоуменные взгляды: его неорганизованность будет написана у него на лице. Ну а если по лицу это будет не видно, она уж точно проявится в его противоречивых поступках и размышлениях о том, как ему лучше поступить. Водолей сегодня полон деятельной энергии, так что не заметить его метаний окружающим будет просто невозможно! Придется потерпеть, пока Водолей не приведет свои растрепанные мысли и чувства в порядок.

Рыбы

Сегодня Рыб ждет сюрприз - в первую очередь, в финансовом плане. Как и любой сюрприз, он не обязательно должен быть со знаком "плюс". Начать с того, что Рыбы вообще не будут склонны заниматься деньгами, однако обстоятельства потребуют внимания к ним: в течение дня Рыбы могут и найти, и потерять. Премия, прибыль, отданный долг, проигрыш или ненужная покупка - Рыбам стоит приготовиться к любым неожиданностям и быть осторожнее с тратами, чтобы не остаться внакладе.

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