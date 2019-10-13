Обеспеченные люди отличаются от бедных не только количеством нулей на банковском счету. Правильный образ жизни, распорядок дня и привычки, - нередко именно эти факторы и помогают людям разбогатеть. Автор Томас Корли изучил привычки 233 богатых и 128 бедных людей и сделал определенные выводы, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Распорядок дня

81% опрошенных богачей регулярно составляют расписание на грядущую неделю и стараются ему следовать. В то время, как среди людей с низким заработком свой день планируют лишь 9%. Кроме того, 44% обеспеченных людей, как правило, просыпаются за три часа до работы. Это время они посвящают саморазвитию, спорту и другим личным делам. А вот из тех, кто не может похвастаться внушительным состоянием, за три часа до работы встают только 3%.

Здоровье

Нет, речь не идет о дорогостоящих клиниках, которые регулярно посещают богачи. 76% обеспеченных людей просто-напросто занимаются спортом четыре раза в неделю и отказывают себе в фаст-фуде. Такой образ жизни не только помогает им держать себя в форме, но и улучшает память и когнитивные функции. Среди малообеспеченных слоев населения только 23% находят время на занятия спортом.

Самообразование

В то время как люди с низким заработком предпочитают проводить свободное время у экранов телевизоров (к слову, 75% тратят на это более часа в день), 88% обеспеченных людей ежедневно читают не менее получаса. Из тех, кому не хватает денег, так поступают только 2%.

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