Исследователи Массачусетского технологического института (MIT) воспользовались 3D-принтером, чтобы воссоздать точную копию моста Леонардо да Винчи, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Дизайн необычного для своего времени моста был разработан известным художником 500 лет назад. Инженерами MIT было установлено, что напечатанная мини-версия остаётся стабильной и прочной без использования каких-либо крепёжных элементов, которые были неотъемлемой частью мостов эпохи Возрождения. Команда MIT проанализировала чертежи да Винчи, возможные материалы, из которых могли построить мост, а также методы строительства, которые существовали в те времена. В итоге с помощью 3D-принтера была напечатана подробная масштабная модель моста, чтобы проверить, способна ли такая конструкция выдерживать собственный вес.

Будучи художником и изобретателем, Да Винчи разработал проект моста по заказу султана Османской империи Баязида II в 1502 году. Однако дизайн не был одобрен, поскольку многие посчитали, что конструкция нежизнеспособна. Мост должен был составлять в длину примерно 280 метров, что сделало бы его самым длинным мостом своего времени. Дизайн также отличался необычным для своей эпохи способом стабилизации. Да Винчи оставил только эскиз моста, не объясняя, как его построить или какие материалы использовать для строительства. Однако исследователи предположили, что мост должны были строить из камня. Команда также предположила, что под действием силы тяжести мост будет стоять сам по себе, без каких-либо крепёжных элементов.

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