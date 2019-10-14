До конца 80-х годов XIX века пробки, использовавшиеся для укупорки бутылок с различными напитками, не закрывали сосуды герметично. В результате напитки портились из-за воздуха, проникающего внутрь.

Проблему взялся решить изобретатель Уильям Пейнтер, который 2 февраля 1892 года получил патент на бутылочную крышку, названную кронен-пробкой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, изначально изобретение Пейнтера имело вкладной диск на донышке пробки для герметичности и 24 зубца по краям, которые и обеспечивали полное прилегание крышки к горлышку бутылки. Теперь же, если вы обратите внимание, на всех бутылочных крышках остался лишь 21 зубец. Почему же их количество уменьшилось?

Дело в том, что изначально пробки для бутылок изготавливали при помощи пресса с педальным приводом, когда же наладили автоматизированное производство, оказалось, что загружаемые партиями в специальные трубки крышки начали часто сминаться. Сотрудники, работающие на производстве, обратили внимание, что порчи крышек не происходит, если число зубцов на них делают нечетным.

Провели несколько экспериментов, которые подтвердили предположения работников. Кроме того, оказалось, что у крышек, имеющих 23 зубца совершенно те же герметичные свойства, что и у пробок с 21 зубцом. Поэтому решено было принять за эталон второй вариант. С тех пор у всех бутылочных крышек ровно 21 зубец.

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