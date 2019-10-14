Вода чудесным образом воскресила мёртвую рыбу - ВИДЕО
Оказывается, для того, чтобы справиться со смертью, вовсе не обязательно искать волшебную живую воду - порой подойдёт и самая обычная, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Удивительный видеоролик, снятый в Чжуншане (провинция Гуандун, Китай), показывает зрителям рыбу, кажущуюся не просто мёртвой, а уже совсем высохшей и превратившейся в подобие мумии.
Однако, стоило лишь немного полить несчастное существо водой - и вот оно уже вернулось к жизни. К сожалению, дальнейшая судьба рыбы неизвестна, но хочется верить, что она окончательно ускользнула из лап смерти и вернулась в естественную среду обитания.
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