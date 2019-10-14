Девушка станцевала во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Нью-Джерси Дэвилс" и "Бостон Брюинс" и нарвалась на критику. Видео появилось в Instagram hockey.epic, передает Day.Az.



Она подошла к заградительному стеклу арены "Ти-Ди Гарден" в Бостоне и исполнила эротический танец. Пользователи сети посчитали поведение девушки неприемлемым.



"Я бы запретил ей ходить на матчи", "Как же я ждал, что она свалится с этого стула", "Она просто испортила всю игру, пытаясь привлечь к себе внимание", "Вместо хоккея ей лучше сходить в стрип-клуб", - писали юзеры.



Встреча завершилась победой "Бостона" со счетом 3:0.

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