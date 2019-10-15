Сегодняшний гороскоп совсем не подходит для организации и спокойного ведения дел, поэтому переделать все, что запланировано на сегодня, вряд ли удастся. Вместо этого звезды весь день будут склонять к отдыху и ничегонеделанью. Если есть такая возможность, не противьтесь этому импульсу - время от времени организму нужно расслабляться, чтобы накопить энергию для будущих трудовых подвигов. Однако помните, что алкоголь сегодня не лучшее средство для отдыха: день склоняет к неумеренности во всем, что касается сомнительных удовольствий.

Овен

Сегодня день может не лучшим образом сказаться на фигуре Овна: ему будет так сложно хоть в чем-то себе отказать! Съесть шоколадку? Купить новые туфли? Ответ на подобные вопросы сегодня для Овна один: "Конечно!". Он будет далек от того, чтобы экономить на удовольствиях. Звезды гороскопа советуют Овну сегодня хотя бы иногда вспоминать о чувстве меры, иначе ему напомнят об этом похудевший кошелек и пара лишних килограммов на бедрах.

Телец

Сегодня день наделяет Тельца огромными запасами скрытой энергии! Если она вырвется на свободу, то способна сокрушить любую преграду, если же нет, то спокойно уйдет, как вода в песок. Какой из этих сценариев реализуется, зависит от того, какая ситуация будет складываться сегодня вокруг Тельца. Обычный, спокойный день не сможет разбудить его суперменское "Я". Зато если от Тельца потребуется совершить трудовой подвиг, он почувствует в себе первобытную силу, будто бы внутри у него проснулся настоящий вулкан!

Близнецы

Сегодня от Близнецов бессмысленно требовать самоорганизации и дисциплины: эти слова для них пустой звук. Возможно, они и хотели бы внести в свою жизнь меньше хаоса и больше порядка, однако между словами "хочу" и "могу" у них лежит пропасть, которую у Близнецов не будет сил преодолеть. Так что Близнецам ничего не остается, кроме как принять себя такими, как есть. Звезды гороскопа советуют им расслабиться и плыть по течению: сегодня решают не они, решают за них.

Рак

Сегодня фантазия Рака заработает на пятерку с плюсом! Особенно если обстоятельства ее подстегнут, требуя от него быстрых и нестандартных решений. В случае же, если мысли Рака будут течь сами по себе, они рискуют улететь в заоблачные дали и вылиться в обычные мечты. Так что для самого же Рака лучше, если жизнь сегодня поставит перед ним пару-тройку неразрешимых задач. Ломая голову над ними, Рак имеет шанс превзойти самого себя!

Лев

Сегодня не лучший день для Льва: слишком многое его может раздражать и выводить из себя. Дела будут продвигаться с пробуксовками, окружающие способны демонстрировать непонимание и лень... Впрочем, справедливости ради надо сказать, что Лев будет недоволен не только другими, но и самим собой. Только собрав в кулак всю свою волю, он сможет заставить себя выполнять элементарные обязанности - и то будет делать это без фанатизма, спустя рукава.

Дева

Сегодня Деве может казаться, что окружающие издеваются над ней - настолько медлительными, неорганизованными и несообразительными они могут выглядеть в ее глазах. В течение дня это будет раздражать Деву, однако она готова умело скрывать свое раздражение до тех пор, пока ее не выведет из себя чей-нибудь вопиющий поступок. Если такое произойдет, окружающим можно лишь посочувствовать: выпущенный на свободу гнев Девы будет ужасен, как атомный взрыв!

Весы

Сегодня достижения Весов будут во многом зависеть от того, с какой ноги они встали с кровати утром. А точнее, в каком именно настроении они встали. Хотя их энергия не фонтанирует во все стороны, тем не менее, ее запас очень и очень велик. А уж в какое русло будет направлена вся эта могучая сила, зависит от позитивного или негативного настроя Весов. Если они выберут позитив, то не пожалеют: с его помощью сегодня они способны творить чудеса!

Скорпион

Сегодня Скорпиону будет трудно стряхнуть с себя дремоту! Но, даже выбравшись из цепких объятий сна, он вряд ли в срочном порядке возьмется за дела. День склоняет Скорпиона к тому, чтобы заняться одним главным делом: ничегонеделаньем. Впрочем, звезды гороскопа обещают, что такая приятная тактика сегодня ему не повредит. Посмотрите фильм, поиграйте в пасьянс, назначьте приятную встречу. Потратьте этот день с удовольствием и с толком, то есть исключительно на себя!

Стрелец

Сегодня Стрелец будет находиться в режиме строгой экономии - это касается экономии не только денег, но и жизненных сил. День не наделяет его активностью, наоборот - Стрелец может чувствовать упадок энергии, что не лучшим образом отразится на его мыслях и делах. Именно поэтому окружающим не стоит пытаться сподвигнуть его на какие-то большие проекты. Разумнее сделать это в другой раз. Сегодня, как бы Стрелец ни старался, у него все равно вряд ли получится преодолеть свое состояние.

Козерог

Сегодня Козерог будет настроен использовать самый простой путь к сердцу окружающих, то есть деньги. Он может выступить спонсором вечеринки, совместного похода в кино или еще какого-то мероприятия. При необходимости Козерог даже готов щедро поделиться своими ненужными вещами или дать кому-нибудь деньги в долг. Впрочем, все это он будет воспринимать не как бессмысленные траты, а как вложение капитала. Вложение в свой статус и уважение людей, которые находятся вокруг.

Водолей

Сегодня Водолей будет весь день чувствовать себя не в своей тарелке. И это несмотря на то, что многие дела могут продвигаться вполне неплохо и без его участия, сами собой. А вот все то, к чему Водолею захочется приложить руку, окажется под ударом: даже самое элементарное дело сегодня он способен безнадежно запороть. Когда попытка сварить кофе превращается в проблему, это сигнал: лучше расслабиться и ничего не делать вообще. Впрочем, в этом есть и свои плюсы - день предоставляет Водолею отличный повод отдохнуть.

Рыбы

Сегодня активность Рыб будет не всегда уместна - ее результат может оказаться прямо противоположным тому, который они хотели получить. Тем не менее, Рыбы способны действовать энергично даже там, где лучше было бы отступить. Попытка влезть в чужие дела, "переломить" ситуацию через колено и другие подобные неделикатные методы решения проблем сегодня могут нанести Рыбам вред. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют им снизить свою кипучую деятельность до минимума.

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