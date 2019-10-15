Очень часто конфликт "отцов и детей" возникает из-за того, что младшее поколение не торопится съезжать из родного дома. Рамблер рассказывает, в каких странах и во сколько лет дети становятся самостоятельными, передает Day.Az.

Данные Евростата гласят - каждый третий европейский мужчина в возрасте от 25 до 34 лет живет с родителями. Среди девушек - каждая пятая. Получается, что самостоятельность у европейских детей наступает после 25-ти лет.

"Лидеры" позднего переезда - жители Черногории и Хорватии: дети покидают отчие дома в среднем в 32-33 года. Словаки и итальянцы съезжают примерно в 30 лет.

Самые самостоятельные нации - датчане, фины и шведы.

В США каждый четвертый человек в возрасте от 25 до 33 лет продолжает жить с родителями.

От чего это зависит? По мнению доцента кафедры семейных отношений канадского университета Андреа Брина, это происходит из-за цен на жилье, которые с каждым годом становятся все выше и выше. Становится дорого не только купить квартиру, но даже просто арендовать ее. Нередко дети сначала съезжают, но потом вновь возвращаются домой к родителям.

Вторая причина - необходимая помощь по уходу за бабушками и дедушками или же братьями и сестрами. Третья - воспитание и культура. Родители сами не готовы отпускать из семейного гнездышка детей, поэтому всячески стараются их удержать. А в условиях экономии и выгоды это получается очень легко!

Увы, все это приводит к частым конфликтам. В Нью-Йорке семейная пара подала в суд на сына, который в 30 лет по-прежнему жил с ними. Они выиграли дело, и парню пришлось съехать.

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