Врач-иммунолог посоветовал желающим похудеть "диету Майи Плисецкой".

"Я всем бы советовал диету Майи Плисецкой, она говорила "не жрать". Лишний вес всегда связан с повышенным потреблением калорий и пониженным расходом энергии", - сказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов радиостанции "Говорит Москва", передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По словам специалиста, среднестатистический офисный работник расходует в день около полутора тысяч калорий. Если человек среднего возраста будет потреблять меньше полутора тысяч калорий - он будет худеть, больше полутора тысяч - будет набирать, считает Жемчугов.

Для желающих снизит вес он посоветовал обратиться к врачу и провести необходимые исследования, после чего определить норму потребления углеводов.

"Надо сходить к врачу и провериться на углеводный обмен, на гормоны. Надо проверить глюкозу крови, гликированный гемоглобин, гормоны: половые, щитовидные - этого достаточно", - заявил Жемчугов.

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