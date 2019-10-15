Ужин после шести? - Пожалуйста! Шоколад к чаю - тоже можно. Ниже несколько приятных вещей, которые заставят ваш организм работать эффективнее и избавят от лишнего веса, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Да здравствует черный шоколад

Всего 40 граммов черного шоколада в день, и организм начинает работать быстрее, утверждают ученые. Так что смело можно закупаться черным шоколадом, ведь он не только не будет откладываться в жир, а принесет пользу организму. Так, при употреблении этого продукта клетки нормализуют чувствительность к инсулину, что приводит к ускорению переработки пищи в энергию.

Минимум времени на физические упражнения

10-15 минут активной тренировки принесут больше пользы, чем длительный бег на велодорожке или часовое занятие йогой. Высокоинтенсивные скоростные тренировки заставляют организм ускорять метаболизм. Нужно делать достаточно активные упражнения и короткие перерывы между ними. Например, приседания в течение 30 секунд, затем 20 секунд отдыха, отжимания 30 секунд, снова отдых. Всего 10 минут, и ваш организм перерабатывает пищу быстрее.

Глубокое дыхание

Чем глубже вы дышите, тем больше кислорода получает организм. А, следовательно, гораздо активнее перерабатывается пища. Жиры и сахар превращаются в энергию. Глубокое дыхание - залог здорового похудения. Куда эффективнее изнуряющих диет.

Перекус перед сном

Это удивительно, но ученые из университета Флориды сделали открытие: небольшой перекус перед сном запускает активнее ночной обмен веществ. Так что, перекусив на ночь, вы только улучшаете переработку жиров. Конечно, порция должна быть не больше 150 килокалорий. И главное, чтобы в пище было больше белка.

Высыпайтесь

Сон оказывает огромное влияние на состояние организма. Здоровый сон, а главное полноценный, создает все условия для ускорения метаболизма. А вот недосып приводит к понижению лептина, гормона, регулирующего аппетит и потребление энергии. Так что спите так, чтобы чувствовать себя отдохнувшим и бодрым, и ускоренный метаболизм вам обеспечен.

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