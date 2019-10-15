Daily Overview - проект, который открывает доступ к самым прекрасным и актуальным спутниковым фотографиям, изменяющим привычный взгляд на планету Земля. Раньше подобная привилегия была доступна только астронавтам или специалистам космических исследовательских центров, теперь у каждого из нас тоже есть возможность ежедневно открывать для себя уникальные природные и урбанистические ландшафты самых затаенных мест планеты.

Ежедневно на сайт Digital Globe добавляется фотография дня, сделанная со спутниковой орбиты. Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru отобрал 15 самых впечатляющих снимков проекта, чтобы вы смогли оценить тысячелетние деяния человечества на Земле.

Буртанж - голландская деревня с населением в 430 человек. Эта звезда была построена в 1593 году, во время Восьмидесятилетней войны, когда Вильгельм I Оранский захотел контролировать единственную дорогу между Германией и городом Гронинген. Буртанж был восстановлен в 1960 году, сегодня это музей под открытым небом.

3. Площадка для обновления и техобслуживания авиакосмических аппаратов в Тусоне, Аризона.

4. Центральный парк, Нью-Йорк.

Он занимает почти 340 га, а это 6% всего острова Манхэттен.

5. Великая Китайская стена, север страны.

6. Дезерт Шорс, Лас-Вегас, Невада.

Район Дезерт Шорс в Лас-Вегасе, штат Невада, состоит из 3351 дома и четырех искусственных озер.

7. Новый водоем в округе Юба, Калифорния.

8. Жилой район в Киллине, штат Техас.

Согласно официальным данным, в 2013 году в США было построено 923 400 домов.

10. Виноградники в Уэльве, Испания.

Виноградники обвивают холмы Уэльвы. Климат здесь идеален для выращивания винограда - средняя годовая температура равна 17 градусам, а относительная влажность - от 60 до 80%.

11. Теплицы в Альмерии, Испания.

Пластиккультура - это использование пластмассовых материалов в сельском хозяйстве. Подобные теплицы можно найти на равнинах и в долинах Альмерии, где они занимают почти 20 000 гектаров.

Дуррат-аль-Бахрейн состоит из 15 соединенных искусственных островов (включая шесть атоллов, пять в форме рыбы и два в форме полумесяца). На их строительство потратят около 6 миллиардов долларов, а завершить проект планируют в середине 2015 года.

13. Вырубка тропических лесов Амазонки, Пара, Бразилия.

14. Морской терминал Ньюарк-Элизабет, Ньюарк, Нью-Джерси, США.

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