Сегодня гороскоп предполагает тягу к творчеству, мобильности и общению. В этот день вам особенно привлекательным будет казаться все новое и неизведанное или как минимум не слишком привычное и банальное. Поездки, командировки, прогулки и любые виды активного отдыха (вплоть до экстремальных) приветствуются. А вот быт и рутинные дела могут сильно раздражать. Еще один подвох сегодняшнего дня - невоздержанность на язык, которая может обернуться проблемами. Чтобы избежать конфликтов, следите за своими словами, действиями и даже мыслями!

Овен

Сегодня день склоняет Овна к приключениям, причем желательно в теплой компании близких по духу людей. Если окружающие сами не предложат ему вариантов поразвлечься, в Овне проснется талант организатора, и он быстро придумает с кем, когда и куда ему можно пойти. Веселая вечеринка, большой семейный ужин, вылазка в парк или на пикник - программа у Овна может быть обширной. Но самое лучшее, что может он сделать сегодня, - это провести время с тем, кого любит.

Телец

Сегодня Тельцу будет трудно утаить какие-то мысли и чувства в себе - все они будут написаны у него на лице. Больше того, Телец и сам не прочь озвучить их вслух, независимо от того, стоит ли это делать или лучше промолчать, избавив окружающих от ненужных подробностей. Вообще, для Тельца сегодня практически нет запретных тем. А уж ждать от него словесной пощады, если он чем-то недоволен, и вовсе не стоит: он не намерен сглаживать острые углы!

Близнецы

Сегодня Близнецы способны заражаться эмоциями окружающих, особенно позитивными. День не склоняет их к тому, чтобы активно проявлять себя и тем более играть на публику. Зато Близнецы будут превосходным зрителем, способным по достоинству оценить любой спектакль, разворачивающийся вокруг. Звезды гороскопа советуют Близнецам специально посещать те места, где жизнь бьет ключом и где они могут всласть понаблюдать за окружающими.

Рак

Сегодня любознательность Рака не знает границ! Сдерживать этот порыв не стоит, наоборот, Раку давно пора удовлетворить свое любопытство по ряду вопросов. Идет ли речь о знакомстве с каким-то человеком или о том, чтобы посмотреть новый фильм, сделать новую прическу или посидеть за столиком в новом кафе - звезды гороскопа советуют Раку воспользоваться случаем и отважиться на эксперимент! Даже если все пройдет не так уж гладко, он не останется внакладе, ведь его любопытство в итоге будет удовлетворено.

Лев

Сегодня Лев способен буквально разрываться между тем, что ему приходится делать, и тем, чего он бы хотел. Ему будет сложно соблюсти баланс. С одной стороны, неотложные дела потребуют от него массу времени и сил, с другой же - мысли Льва будут невообразимо от этих дел далеки! Он может то и дело посылать СМС друзьям, строить планы на свободное время или просто витать в облаках... Возможно, только к концу дня Льву удастся немного развеяться и осуществить хотя бы что-нибудь из задуманного.

Дева

Сегодня Дева будет востребована как никогда! Ее телефон будет буквально разрываться от звонков, а количество человек, которые хотят поделиться с ней радостью, идеями, сплетнями, страшными тайнами или просто поплакаться в жилетку и убить время за болтовней, выйдет за все разумные пределы. Впрочем, сама Дева будет чувствовать себя в гуще общения как рыба в воде: сегодня ее коммуникационные способности и чувство юмора находятся на высоте Останкинской телебашни!

Весы

Сегодня Весы будут настроены жестко! Окружающие узнают об этом сразу, как только захотят решить с ними какой-нибудь вопрос. Даже самое невинное возражение они способны превратить в дискуссию, давя на собеседника и вынуждая с собой согласиться. Единственное, что извиняет Весы в таком поведении, - их искренность: затевая спор, они верят, что пытаются уберечь оппонента от ошибок. Самое интересное, что во многом это действительно так.

Скорпион

Сегодня лучшей музыкой для ушей Скорпиона станет иностранная речь! Она напомнит ему, что есть далекие страны, в которых он еще не бывал, и что неплохо было бы спланировать свой отпуск (неважно, сколько до него еще осталось). Звезды гороскопа советуют сегодня Скорпиону подготовить плацдарм для путешествия: изучить туры, полазить по сайтам и может быть, даже сделать в агентство пару звонков. Это поможет Скорпиону смириться с серыми буднями и получить заряд экзотики на неделю вперед.

Стрелец

Сегодня звезды гороскопа советуют Стрельцу отважиться на эксперимент: что-нибудь в жизни сделать по-новому и посмотреть, к чему это приведет! Площадкой для эксперимента может стать любой пустяк, любое дело, ставшее привычкой. Один и тот же маршрут на работу, меню на обед, круг общения или манера проводить свободное время - все это сегодня Стрелец способен изменить, привнеся в жизнь непредсказуемость и поставив ее с ног на голову! Это может привести к интересным последствиям и переменам.

Козерог

Сегодня Козерог имеет шанс получить приглашение на какое-нибудь пафосное мероприятие! Ну а если он такое приглашение не получит, ему имеет смысл самому приложить все усилия для того, чтобы выбраться в свет. Звезды гороскопа в этот день наделяют Козерога спокойной уверенностью в себе, светлой головой и коммуникабельностью, так что сегодня он сумеет показать себя во всей красе и завязать полезные знакомства. Окружающие будут очарованы его мягким напором, чувством юмора и умением влиять на разговор.

Водолей

Сегодня Водолей, возможно, захочет организовать какую-нибудь поездку, но ситуация потребует его присутствия дома. День склоняет его к тому, чтобы провести его на своей привычной территории, но провести не как всегда, а проявив изобретательность. Пригласить к себе близких и друзей, устроить тематическую вечеринку, приготовить что-нибудь сногсшибательное - сегодня у Водолея получится раскрасить свой день веселыми красками, даже не выходя за порог.

Рыбы

Сегодня страсть Рыб к перемене мест достигнет апогея! Они будут готовы воспользоваться любым предлогом, лишь бы сорваться с насиженного места и сбежать. Окружающим будет нетрудно подбить их на любую авантюру, вроде участия в мероприятии, командировки и т.д., если она будет связана с поездкой или переменой декораций. Впрочем, и сами Рыбы будут изобретательны на этот счет. Сегодня они способны придумать себе массу неотложных дел, никак не связанных с сидением на работе или дома.

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