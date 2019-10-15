Крис Брей, 36-летний фотограф дикой природы, путешествуя по природоохранному заповеднику Масаи-Мара в Кении, запечатлел чудесное спасение антилопы гну от голодного крокодила, подкараулившего возле берега реки парнокопытную добычу, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Австралийский любитель дикой природы поймал в объектив видеокамеры момент охоты огромной рептилии.

Со слов фотографа, в конце сентября стадо диких антилоп, совершая паломничество, переплавлялось через бурные потоки реки Мара, разделяющей территории Танзании и Кении.

Одной из антилоп повезло миновать пасть голодного хищника и убежать от него.

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