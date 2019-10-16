Яблоко от яблоньки... Эти качества явно не помогут повзрослевшему человеку построить успешную карьеру и найти спутника жизни

Часто родители не понимают, что программируют ребенка на жизнь неудачника. Ведь им кажется, что главное в этой жизни - стать хорошим человеком. А реальность говорит наоборот: выбиваются в люди и выживают сильнейшие. И не обязательно, что сильный человек будет обижать собак, доводить жену до нервного срыва и кричать на подчиненных - это, как раз, удел слабых людей. Жаль, что нервозность - это не единственное, что передается от родителей. WomanHit.ru составил топ−5 перенятых у старших качеств, которые помешают ребенку устроиться в жизни, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

"Сиди тихо и не высовывайся"

С детства нас учат поднимать руку, трясти ей пару минут, пока учитель выбирает отвечающего, и только потом высказывать свое мнение. Так с малых лет ребенок приучается проявлять инициативу только по чьей-то указке. Пока его не поупрашивают 10-15 минут участвовать в творческой сценке или не осыпят комплиментами с головы до ног, он и не решится выставить свою работу на общий суд.

Став взрослым, он продолжает линию родом из детства - лишнего слова не скажет начальнику, не предложит новый перспективный проект и никогда не расскажет родителям о том, что вместо скучного офиса хотел бы выступать на большой сцене с рок-гитарой.

Запомните: никогда не критикуйте ребенка за высказанное мнение, пусть с ним будут несогласны все вокруг. Далеко не всегда взрослые правы - часто дети оказываются мудрее нас, загнанных в социальные рамки. Будьте главной поддержкой и опорой малыша, что бы ни случилось.

"Васе повезло, у него родители богатые..."

Бедность - это определенно психическая установка. Если вы до сих пор верите, что дети из богатых семей поголовно списывают ЕГЭ, в топовые вузы и престижные компании берут только по блату и "нормальному человеку" проход туда закрыт - срочно открывайте Интернет. Вы удивитесь, сколько миллионеров произошли из обычных семей. Харизма, трудолюбие, гибкий ум и готовность к риску - вот то, что отличает этих людей. И ваш ребенок ничем не хуже их: поддержите его в желании учиться, предоставив комфортную эмоциональную обстановку в доме.

"Ну ты посмотри на нее!"

Критиковать людей в современном мире - моветон. Более здравая позиция - это принять, что окружающие отличаются от вас и не обязаны жить по вашим правилам морали. Обсуждение чужой одежды, поведения на публике, способа управления бизнесом и личной жизни - всем этим люди занимаются от безделия. В семьях, где принято много работать и понимать, какими путями достигается стоящий результат, и мысли не возникнет оскорбить того, кто хоть чего-то добился.

"Семь раз отмерь - один раз отрежь"

Сколько раз вы говорили малышу, что ему нужно быть осторожным - больше тысячи? У вашего ребенка есть мозги и инстинкт самосохранения, данный ему природой. Боясь, как бы он не получил ссадину или не испачкался, вы закладываете в нем подсознание неудачника. Ни один успешный проект не стартовал с первой попытки - путь любого выдающегося человека напоминает ломаную линию, а не стремительно восходящую вверх. Он должен рисковать и ошибаться, чтобы набить свои шишки и научиться на своих ошибках - не отнимайте у него этот бесценный опыт.

"Вот теперь ты хороший мальчик!"

Уберите из лексикона слово "хороший" в отношении ребенка. Быть хорошим для всех невозможно: в будущем он не раз будет обижать людей. Девушка расстроится из-за того, что он примет решение с ней расстаться, претенденты на ту же должность будут злиться, что выбрали его, но не их - этих примеров бесконечное число. И вы думаете, что для этих людей ваш ребенок будет хорошим человеком? Конечно нет. Так зачем прививать ему с раннего возраста модель поведения, где его жизнь будет строиться вокруг того, чтобы не обидеть окружающих. Пусть лучше он думает, как ему хочется жить, какие чувства он переживает в каждый момент и соответствуют ли они тому, что он на самом деле хотел бы ощущать. Забота о себе - это не эгоизм, а необходимое условие жизни.

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