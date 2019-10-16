Время быстротечно, а с ним меняется и наше мировоззрение. Когда-то нам казалось, что в 2019 году уже будут летающие автомобили, а люди научатся телепортироваться. Но и без того мир полон удивительных вещей, и если бы в 90-х нам о них рассказали, мы бы явно подумали, что люди не в себе.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

1. Добровольный отказ от домашнего телефона

Тогда и подумать было страшно, что дома не окажется средства связи. А как же тогда общаться с родственниками из других городов? Да и на работу позвонить в случае чего не удастся.

2. Быть помешанным на селфи

Тогда даже не знали, что это такое. Чаще всего люди фотографировали достопримечательности и редкие встречи с родственниками. При этом все становились в ряд и делали два снимка, чтобы фотографирующие тоже попали в кадр.

3. Фото еды

Тратить драгоценную пленку на фото еды? Такого чудака точно бы отправили в психиатрическую клинику. Если каждый кадр на счету, до такого бы явно не додумались бы.

4. Публикации

Семейные снимки показывали только самым близким людям. А фотоальбом был настоящей реликвией, которая торжественно открывалась по случаю прихода гостей. Сейчас же в Instagram и Facebook полно разных снимков, которые на всеобщее обозрение выдавать в 90-х было бы стыдно.

5. Геолокация

На мобильных телефонах все время включена геолокация. Это удобно для путешествий и передвижения по городу. Раньше узнать, где находится человек, можно было только расспросив его об этом. Сейчас Facebook любезно предлагает пообщаться с друзьями, которые находятся по близости.

6. Путешествие без карты

Прежде чем отправляться в дорогу, водитель внимательно изучал маршрут, покупал карту страны и отдельно карты тех городов, которые проезжал. Сейчас же можно объездить полмира и совсем не переживать об этом. Главное иметь смартфон и включить геолокацию.

7. Не использовать ник в Интернете

Как только были созданы первые чаты, люди регистрировались под никами. Сейчас такое практикуется в играх. Но в социальных сетях и большинстве чатов используются реальные имена и фамилии.

8. Говорить о проблемах открыто

Сейчас об этом говорят все кому не лень. Каждому нужно высказаться о психологических, финансовых и личных проблемах. Несмотря на то, что статус страницы в соцсети виден всем, люди могут открывать свои тайны и даже публично признаваться в любви. В 90-х это было не принято.

9. Брови "а-ля Брежнев"

Тоненькие "ниточки", в которых волоски укладывались в один ряд и слегка подкрашивались карандашом, давно вышли из моды. Сейчас в тренде густые брови Брежнева, которые девушки тщательно зачесывают наверх.

10. Одежда оверсайз

Смешно, но в 90-х она тоже была популярна, особенно среди школьников. Только вот тогда это был показатель не высокой моды, а экономии и невозможности приобрести вещь нужного размера.

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