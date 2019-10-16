Думаете, только беременным женщинам свойственны определенные пищевые предпочтения? Это заблуждение, и вы можете легко это понять, если начнете вести дневник съеденного за определенный период. Проанализировав записи, вычислите своих "фаворитов". А уж они расскажут о том, все ли в порядке с вашим здоровьем.

Врачи утверждают, что выбор тех или иных блюд обусловлен во многом состоянием организма и зарождающимися или прогрессирующими патологиями.

ИА "Экспресс-Новости" предлагает вашему вниманию список из пяти продуктов, которые могут рассказать о тех или иных недугах, которыми вы страдаете, даже не подозревая об этом, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

1. Шоколад, печенье, пирожные

Если вам то и дело хочется пожевать плитку шоколада или побаловать себя свежим чизкейком, то вы не просто зависимый от кондитерских изделий сладкоежка.

Ваша тяга к сладкому, вероятно, следствие нарушенного баланса углеводов, жиров и белков.

Ваш организм из-за этого нацелен на легкий путь получения энергии. И это не идет вам на пользу. От сладостей портится кожа, волосы, а на бедрах и животе предательски вырастают жировые отложения. Если ваш лучший перекус - не салат или хотя бы бутерброд, а шоколад - пора наведаться к гастроэнтерологу и проверить состояние ЖКТ.

2. Соленые огурцы, селедка

Потянуло на солененькое? Ну если тест на беременность показывает четкую одну полосу, или же вы мужчина, стоит обеспокоиться здоровьем мочеполовой системы.

Пристрастие к пересаливанию блюд говорит о скрытом воспалении.

Кроме того, медики считают, что потребность в соли - следствие нарушения метаболизма и снижения иммунитета.

3. Пряности, приправы, чеснок, горчица

Блюда кажутся пресными, если не сдобрить их перцем или горчицей? Обожаете имбирь и все жгуче-острое?

Значит, ваш организм посылает вам сигнал бедствия. Ему явно нужно побороть некую скрытую инфекцию.

Терапевт и инфекционист смогут диагностировать возможное заболевание или просто посоветуют средства для укрепления иммунитета.

Ну а вы, как человек разумный, должны понимать, что приправу нужно есть не "горстями", а добавлять в пищу для получения нового оттенка вкуса.

4. Масло, семечки, орешки

Лузгаете семечки и не можете остановиться? Иногда этот продукт считается спасением при отказе от курения, но злоупотреблять ядрами подсолнечника нельзя.

Во-первых, они сильно портят зубы и могут стать причиной стоматита. Ну и во-вторых, изобилуют маслом. Тяга к семечкам часто наблюдается у людей с дефицитом витамина Е. Бывают и более серьезные причины: синдром короткой кишки, муковисцидоз, панкреатит.

Любовь к орехам может свидетельствовать о нехватке жиров и калорий.

5. Йогурт, молочный мусс, мороженое

Чаще всего любовь к молочным продуктам не говорит о патологиях, но иногда чрезмерное их употребление может стать следствием кислотного рефлюкса, изжоги и других недугов, при которых пищевод раздражается.

Продукты со сливками снимают раздражение, приносят ощущение комфорта и легкой прохлады. Ну и настроение поднимают, если в них есть сахар и вкусные добавки вроде орешков, кусочков фруктов и шоколада.

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