О чем говорит пристрастие к конкретным продуктам
Думаете, только беременным женщинам свойственны определенные пищевые предпочтения? Это заблуждение, и вы можете легко это понять, если начнете вести дневник съеденного за определенный период. Проанализировав записи, вычислите своих "фаворитов". А уж они расскажут о том, все ли в порядке с вашим здоровьем.
Врачи утверждают, что выбор тех или иных блюд обусловлен во многом состоянием организма и зарождающимися или прогрессирующими патологиями.
ИА "Экспресс-Новости" предлагает вашему вниманию список из пяти продуктов, которые могут рассказать о тех или иных недугах, которыми вы страдаете, даже не подозревая об этом, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
1. Шоколад, печенье, пирожные
Если вам то и дело хочется пожевать плитку шоколада или побаловать себя свежим чизкейком, то вы не просто зависимый от кондитерских изделий сладкоежка.
Ваша тяга к сладкому, вероятно, следствие нарушенного баланса углеводов, жиров и белков.
Ваш организм из-за этого нацелен на легкий путь получения энергии. И это не идет вам на пользу. От сладостей портится кожа, волосы, а на бедрах и животе предательски вырастают жировые отложения. Если ваш лучший перекус - не салат или хотя бы бутерброд, а шоколад - пора наведаться к гастроэнтерологу и проверить состояние ЖКТ.
2. Соленые огурцы, селедка
Потянуло на солененькое? Ну если тест на беременность показывает четкую одну полосу, или же вы мужчина, стоит обеспокоиться здоровьем мочеполовой системы.
Пристрастие к пересаливанию блюд говорит о скрытом воспалении.
Кроме того, медики считают, что потребность в соли - следствие нарушения метаболизма и снижения иммунитета.
3. Пряности, приправы, чеснок, горчица
Блюда кажутся пресными, если не сдобрить их перцем или горчицей? Обожаете имбирь и все жгуче-острое?
Значит, ваш организм посылает вам сигнал бедствия. Ему явно нужно побороть некую скрытую инфекцию.
Терапевт и инфекционист смогут диагностировать возможное заболевание или просто посоветуют средства для укрепления иммунитета.
Ну а вы, как человек разумный, должны понимать, что приправу нужно есть не "горстями", а добавлять в пищу для получения нового оттенка вкуса.
4. Масло, семечки, орешки
Лузгаете семечки и не можете остановиться? Иногда этот продукт считается спасением при отказе от курения, но злоупотреблять ядрами подсолнечника нельзя.
Во-первых, они сильно портят зубы и могут стать причиной стоматита. Ну и во-вторых, изобилуют маслом. Тяга к семечкам часто наблюдается у людей с дефицитом витамина Е. Бывают и более серьезные причины: синдром короткой кишки, муковисцидоз, панкреатит.
Любовь к орехам может свидетельствовать о нехватке жиров и калорий.
5. Йогурт, молочный мусс, мороженое
Чаще всего любовь к молочным продуктам не говорит о патологиях, но иногда чрезмерное их употребление может стать следствием кислотного рефлюкса, изжоги и других недугов, при которых пищевод раздражается.
Продукты со сливками снимают раздражение, приносят ощущение комфорта и легкой прохлады. Ну и настроение поднимают, если в них есть сахар и вкусные добавки вроде орешков, кусочков фруктов и шоколада.
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