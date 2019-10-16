Забава, которую придумали неизвестные шутники, удалась им не сразу. Молодые люди выкинули из окна бутылку газировки, чтобы она при ударе об землю взорвалась, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Поначалу весельчаков ждало разочарование - бутылка и не подумала взрываться, а просто отскочила от асфальта. Всё самое интересное случилось, когда выброшенный из окна объект ударился об землю вторично - тут уж бутылка просто превратилась в некое подобие ракеты, чем очень порадовала авторов видеоролика.

Некоторые зрители согласились с тем, что "бутылочная ракета" смотрится эффектно, другие отнеслись к такому развлечению с прохладцей. Кругом стояли припаркованные машины, и бутылка вполне могла повредить одну из них. Кроме того, страшно представить, что было бы, если бы произошло столкновение со случайным прохожим, особенно с ребёнком.

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