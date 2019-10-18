Сегодня по гороскопу день непредсказуемых эмоциональных метаморфоз, когда лед вдруг способен превратиться в пламень, скука - в неподдельный интерес, а ненависть - в любовь (или наоборот). При этом эмоции могут захватывать людей на пустом месте, в том числе и в самый неподходящий момент. Для окружающих в этот день может быть типично поведение, когда унылый будничный настрой вдруг сменяется горячим трудовым энтузиазмом или интересом к лицу противоположного пола. Звезды предупреждают, что в случае если какой-то интерес вдруг возникнет, не стоит ждать, что он так же быстро пройдет. Внезапно вспыхнувшие чувства сегодня способны быть очень сильными и глубокими.

Овен

Сегодня Овен будет обладать невероятным даром убеждения, причиной чему станет его последовательность и логичность. Он будет способен шаг за шагом убедить кого угодно в чем угодно: волка в том, что капуста полезна для здоровья, донжуана - в пользе верности, и даже собственное начальство - в том, что Овну необходимо повысить зарплату. А вот в кругу друзей сегодняшнее здравомыслие Овна может быть ошибочно названо занудством и стать мишенью для шуток!

Телец

Сегодня - отличный день для того, чтобы Телец посвятил его своим финансам. Неожиданно в нем может проснуться талант бухгалтера, позволив досконально подвести счет своим доходам и расходам. Даже если Телец сегодня вдруг обнаружит, что с его банковским счетом что-то не так, он сумеет исправить ситуацию, обернув дело к собственной выгоде. Если же с деньгами все в порядке, Телец не станет уменьшать их количество - сегодня он настроен экономить.

Близнецы

Сегодня Близнецы должны быть готовы к тому, что любые свои решения, идеи или проекты им придется как следует обосновать! Окружающие не будут склонны верить на слово, и даже заразительные эмоции Близнецов или их ораторское мастерство не дадут желаемого эффекта. Рецепт сегодняшнего успеха для Близнецов - логика и только логика. Им придется подготовить что-то вроде презентации, чтобы объяснить шаг за шагом свою мысль и убедить окружающих в правильности любых своих слов.

Рак

Сегодня наблюдательность и проницательность Рака могут достигнуть высот, о которых он не подозревал! Его интуиция и логика будут работать одинаково четко, позволяя Раку проникать в суть вещей и делать правильные выводы, как Шерлок Холмс, буквально на пустом месте. В итоге людям вокруг может казаться, что Рак читает их мысли! Сам же он сегодня способен невзначай узнать пару-тройку фактов об окружающих, которые они пытались скрыть.

Лев

Сегодня отношения Льва с окружающими могут быть крайне запутанными. А все из-за того, что об одном и том же человеке интуиция может говорить ему одно, а логика и факты - совершенно другое. Чтобы Лев окончательно не потерял ориентиры, сегодня ему следует прислушиваться в первую очередь к голосу своего сердца. Оно подскажет ему, кто друг, а кто лишь пытается им казаться.

Дева

Сегодня Дева будет озабочена деловыми вопросами - вплоть до того, что если что-то выходит из-под ее контроля, она может воспринять это как личное оскорбление! Вообще эмоциональная и чересчур острая реакция на практические задачи рискует стать "визитной карточкой" этого дня. Особенно если Деве покажется, что окружающие отлынивают от своих обязанностей - сегодня она не позволит никому стать тормозом на пути ее прогресса!

Весы

Сегодня Весы имеют шанс стать центром притяжения людей! Окружающие будут приходить к ним со своими проблемами, радостями, заботами, и во многих случаях Весы способны оказать им реальную помощь своим участием или поддержкой. Звезды гороскопа советуют им не стесняться сегодня лезть в дела людей - если, конечно, их об этом попросят. Альтруизм Весов будет вознагражден - возможно даже за этим занятием они встретят родственную душу.

Скорпион

Сегодня Скорпиону ни за что не стоит ввязываться в конфликт, хотя бы отдаленно напоминающий борьбу за власть! Вообще в конфликты ввязываться не стоит, а уж в такой особенно. Даже если Скорпион одержит победу, она в итоге окажется мнимой - побежденные со временем найдут возможность взять реванш. Поэтому звезды гороскопа советуют Скорпиону сегодня играть в команде за окружающих, а не против них. Особенно хорошо у него получится играть защитником, а не нападающим.

Стрелец

Сегодня Стрельца будут волновать вопросы справедливости - и его личные, и глобальные. Обида от того, как с ним поступили, чувство собственной правоты и желание эту правоту доказать - подобные мысли могут потрепать Стрельцу нервы. Впрочем, несмотря на боевой настрой, звезды гороскопа категорически не советуют Стрельцу ввязываться в споры о том, кто прав, а кто виноват. Сегодня эта тема будет болезненной и почти наверняка приведет к противоположному результату.

Козерог

Сегодня окружающие переложат на плечи Козерога львиную часть своих проблем и забот! Козерог готов оказать им поддержку и помощь, даже подвинув ради этого свои собственные дела. Впрочем, просители могут об этом пожалеть: Козерог подвергнет безжалостному анализу их проблемы, совершенно не жалея их чувств. Его слова будут логичны, но беспощадны. Так что, обращаясь сегодня к Козерогу за советом, подумайте, хотите ли вы действительно знать всю правду? Или оно не стоит того?

Водолей

Сегодня организаторские способности Водолея достигнут огромных высот! Его желтая майка лидера будет видна издалека, побуждая окружающих следовать за ним. Возможно, ситуация вверит заботам Водолея группу людей или же он сам возьмет ответственность на себя за какое-то общественное дело. С любым подобного рода мероприятием Водолей сегодня справится легко: он полон энергии, ясно видит цель и не прочь кем-нибудь покомандовать!

Рыбы

Сегодня Рыб то и дело будут отвлекать домашние заботы - не только сиюминутные, но и те, которые давно накопились и требуют решения. Кроме того, близкие могут пытаться наперебой завладеть их вниманием, требуя от Рыб помощи, понимания и поддержки. Поскольку разорваться Рыбы не в силах, им сегодня придется расставлять приоритеты, прямо на ходу решая, какое из дел важнее и кто из окружающих по-настоящему нуждается в них.

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