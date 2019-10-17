С самых давних времен люди не могли отказаться от привычки выдумывать мифологических существ, страшных монстров и чудищ, обладающих сверхъестественными силами. Смотря на звезды и облака, они видели формы, которые услужливое воображение из века в век превращало в силуэты чудесных созданий, позже ставших героями мифов и сказок.

Сегодня, благодаря спутниковой съемке Google Earth, мы повторяем привычки наших предков с одним исключением: теперь наш взгляд направлен не на небеса, а на родную планету. Примером таких визуальных изысканий стал проект аргентинского фотографа Фредерико Винера Ultradistancia ("Сверхдистанция"). Используя "божественный" взгляд Google Earth, Винер выискивает силуэты чудовищ (и другие интригующие вещи) в ландшафтах планеты Земля. Он внимательно рассматривает очертания портов и полуостровов, границы стран и городов, чтобы доказать существование самых невероятных созданий. Некоторые формы собраны Фредериком в единую картинку умышленно, остальные - просто удачное совпадение, передает Day.Az со ссылкой на БигПикчу.

Порт Авельянеда, Аргентина

Кимберли, штат Висконсин, США

Пунта-дель-Эсте, Уругвай

Тайбэй, Тайвань

Парк "Ла-Корунья", Галисия, Испания

Доха, Катар

Дригге, Германия

Бендер-Хомейни, Иран

Мумбай, Индия

Денхольм, Германия

Нина, штат Висконсин, США

Висконсин, США

Парк развлечений "Ла-Ронд", Монреаль, Канада

Чикаго, штат Иллинойс, США

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