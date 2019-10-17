https://news.day.az/unusual/1166708.html 15 забавных фотографий кинозлодеев
15 забавных фотографий кинозлодеев
Можно бесконечно восхищаться подлостью и наглостью антагонистов, восхищаться или ужасаться их внешностью, покрываться мурашками от одного их упоминания, но стоит лишь один раз увидеть антигероев вне кадра, как становится ясно - это всего лишь отлично прописанные герои, которых играют первоклассные актеры.
В список вошли несколько кукол, без которых топ был бы неполным.
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