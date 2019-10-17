Отдыхая в компании друзей парень с девушкой решили провести шуточный спарринг. Однако один из бойцов немного переборщил. Девушка, которая явно не в первый раз надевает боксерские перчатки, усыпила бдительность соперника и отправила его в нокдаун, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

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