Как правильно выбирать места в плацкарте?
Путешествие в плацкарте - дело несложное. Всего лишь нужно купить билет и прибыть вовремя на вокзал. Но если ваша поездка продлится дольше двух часов, необходимо позаботиться о собственном комфорте.
Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.
Если вам не нравится, когда мимо вас то и дело снуют люди, берите места в середине вагона, чтобы не оказаться по пути в туалет. Даже если они есть в обоих концах, вы останетесь в безопасности.
Людям, которые привыкли спать в полной темноте, рекомендуется выбирать полку в зависимости о того, где горит свет. Если вы привыкли спать на правом боку, смело бронируйте левую и наоборот. Тогда вам удастся отвернуться к стене и не обращать внимание на свет, который в плацкарте горит всю ночь.
А что насчет безопасности? Если вы выбираете билеты, заранее зная, в какую сторону поедет поезд, помните об одной вещи: в любом купе или отсеке плацкартного вагона безопаснее всего та полка, что ближе к головному вагону. При экстренном торможении пассажир на такой полке рискует лишь удариться головой об стену.
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