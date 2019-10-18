Популярная телепередача рассказывает о путешествиях в разные города мира. Один ведущий вынужден на два дня жить на копейки, а второй получает золотую карту и купается в роскоши. Несомненно шоу очень интересное. Зрители любят наблюдать за приключениями двух туристов в чужой стране, но повторять их маршруты все же не стоит. Рамблер попытался разобраться, что не так с этим шоу, передает Day.Az.

Конечно, не у всех есть возможность повторить жизнь ведущего с золотой картой, но многие решаются поехать в незнакомую страну со ста долларами в кармане.

Дело в том, что часто герои оказываются в злачных местах, арендуют койки у местных жителей и попадают в опасные районы. Они находятся там с большой съемочной группой, у которой есть инструкции и план на случай, если что-то может пойти не так. Именно поэтому, если вы решаетесь на путешествие в одиночку, необходимо подкорректировать свой маршрут и те места, которые вы хотите посетить.

Кроме того, вероятность того, что вы поедете в путешествие сразу после съемок и выхода выпуска, равна нулю. Многие туристические места меняются, и есть риск приехать за дешевым обедом, а того кафе уже нет не месте. В итоге вы только потратите время.

Маршруты для передачи составляют знающие люди, которые знают свою работу. Не все, что подходит для телевидения, можно реализовать в жизни. Да, если вы едете в поездку в тот город, где уже было шоу, можно взять на заметку некоторые места. Однако не стоит идти по стопам ведущих и полностью повторять их маршрут.

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