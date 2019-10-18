Казалось бы, что мешает деревьям тянуться макушкой все выше и выше в облака? Но у каждого дерева есть свой предел роста. Почему же они не могут преодолеть определенную "планку".

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Самым высоким деревом на планете считается калифорнийская секвойя. Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса и имеет высоту 113 см. Почему же не бывает более высоких деревьев?

Со временем рост любого дерева замедляется, а затем и останавливается вовсе. И на это, по мнению ботаников, есть по меньшей мере две причины.

Во-первых, даже самый мощный ствол дерева, если достигнет отметки около 15 метров, просто-напросто не выдержит собственного веса или просто сломается или упадет при порыве ветра. Само строение ствола (в виде колонны) не позволяет дереву расти бесконечно. Если бы, например, стволы деревьев имели форму конуса с широким основанием, то, возможно, некоторые виды имели бы возможность вырасти до 400-500 метров, полагают ученые.

Вторая причина, о которой говорят биологи, объясняя невозможность бесконечного роста деревьев, это проблема питания. Специалисты считают, что предел высоты деревьев - примерно 120-130 метров. Более высоким дерево стать не может, иначе ему просто не хватит сил забрать из почвы достаточное количество влаги, чтобы "дотянуть" ее до макушки.

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