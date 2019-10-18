Вы наверняка видели в Сети фотографии норвежских тюрем, где условия лучше, чем в некоторых отелях. Есть и обратная сторона медали. Дело в том, что в некоторых странах местами лишения свободы не занимается никто, поэтому там царит полный хаос. "Рамблер" рассказывает про самые страшные из них.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Бразилия

В антирейтинге лидируют страны Латинской Америки. В Бразилии чаще всего происходят бунты заключенных. Дело в том, что в местах лишения свободы очень много ВИЧ-инфицированных, а криминал продолжает процветать, только в стенах нескольких зданий. Люди могут ждать несколько дней для того, чтобы помыться, а спят они на полу на собственной одежде. С водой там тоже проблемы: питьевой практически никогда не бывает, поэтому пьют ее и душа и бачков унитаза. В тюрьмах хорошо только местным авторитетам, которые живут в комфортабельных комнатах. Остальные в буквальном смысле вынуждены бороться за выживание в бесконечных драках и бунтах.

Венесуэла

Порядки в тюрьмах этой страны практически не отличаются от бразильских. Разрешенное количество человек превышает фактическое в два раза. Так, в тюрьме на 800 человек могут пребывать 2500 заключенных. Все они спят на полу в камерах и коридорах, а кровать можно получить за дополнительные деньги. На 150 человек приходится один надзиратель, поэтому бунты и стычки подавляются очень редко. Тюремщики ведут себя очень жестоко, из-за их поведения преступники часто погибают.

Египет

О тюремной системе в Египте можно судить уже по следственному изолятору, где нет мебели, а людей "заселяют" туда, если есть место на полу. В местах лишения свободы ситуация не лучше: в душных камерах нет никакой вентиляции кроме решетки, редко бывает вода. Рацион заключенных состоит из бобов, каш и супов, которые очень сильно разбавляют, чтобы прибавить количество. Главная ценность в египетской тюрьме - сигареты. Их можно выменять практически на что угодно. Свидания с родными проходят не чаще раза в месяц в огромном помещении с кучей людей. Они могут передавать подстилки для сна, которые считаются особой ценностью в тюрьме. Никаких развлечений в египетском месте лишения свободы нет, из книг доступен только Коран.

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